Tập đoàn Hoa Sen (HSG) hủy mua cổ phiếu quỹ, tập trung làm 20.000 căn nhà ở xã hội và mở rộng mảng bán lẻ

Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2025-2026 của Tập đoàn Hoa Sen vừa diễn ra ngày 07/03/2026. Tại đây, các cổ đông đã thống nhất không thực hiện chủ trương mua lại cổ phiếu quỹ. Ban lãnh đạo nhận định điều kiện hiện tại không còn phù hợp để triển khai phương án này.

Toàn bộ nguồn vốn dự kiến cho kế hoạch mua cổ phiếu sẽ được giữ lại. Công ty sẽ dồn lực cho các dự án đầu tư trọng điểm và nâng cấp công nghệ. Mạng lưới phân phối trong và ngoài nước cũng sẽ tiếp tục được mở rộng.

Đáng chú ý, đại hội đã thông qua chủ trương đầu tư sang các lĩnh vực mới. Các mảng này bao gồm hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và bất động sản nhà ở. Để đón đầu xu hướng, tập đoàn lên kế hoạch tham gia phát triển 20.000 căn nhà ở xã hội.

Trước đó, ngày 16/01/2026, Tập đoàn Hoa Sen đã ký kết hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030. ﻿

Động thái này đánh dấu sự trở lại của Hoa Sen trong lĩnh vực bất động sản quy mô lớn. Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn đối tác và quy mô đầu tư để triển khai các dự án.

Mảng phân phối vật liệu xây dựng cũng đang được đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc. Công ty Cổ phần Hoa Sen Home đã được thành lập ngày 05/01/2026 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Tập đoàn Hoa Sen hiện đang sở hữu 99% cổ phần tại đơn vị này.

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động, đại hội đã thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng. Hình thức là chào bán 200 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần. Sau đó, Hoa Sen Home sẽ tiếp tục phát hành tối đa 30 triệu cổ phần cho nhân sự chủ chốt.

Song song với lộ trình tăng vốn, hệ thống bán lẻ này đang trực tiếp triển khai kế hoạch mở rộng mạng lưới trên toàn quốc. Cụ thể, Hoa Sen Home có nhu cầu tìm kiếm 300 đến 500 mặt bằng dài hạn với thời gian thuê tối thiểu 10 năm. Các vị trí được ưu tiên nằm trên trục giao thông chính hoặc khu đông dân cư, yêu cầu diện tích từ 1.200 m2 đến 3.000 m2 và mặt tiền rộng ít nhất 30m.

Về chỉ tiêu tài chính NĐTC 2025-2026, Hoa Sen xây dựng hai kịch bản kinh doanh. Ở kịch bản một, mục tiêu doanh thu thuần là 35.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 500 tỷ đồng. Ở kịch bản hai, doanh thu thuần kỳ vọng đạt mức 37.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tương ứng ở kịch bản thứ hai là 600 tỷ đồng.

Cả hai kịch bản đều dựa trên kế hoạch sản lượng tiêu thụ từ 1,75 triệu đến 1,85 triệu tấn. Ngoài ra, cổ đông cũng nhất trí phương án chi trả cổ tức NĐTC 2024-2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%.