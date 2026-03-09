Sau biến cố siêu bão, lão nông Việt nuôi “kho báu” dưới nước, mỗi năm thu về 150 tỷ đồng

Điều hành công ty 300 tỷ

Tại chương trình bình chọn "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025" , chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng bày tỏ sự ấn tượng với mô hình nuôi trai lấy ngọc của ông Hồ Phi Thủy. Theo ông Hùng, đây là một trong những mô hình kinh tế nông nghiệp đặc biệt thành công, với doanh thu khoảng 150 tỷ đồng mỗi năm.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Hồ Phi Thủy hiện là giám đốc của 4 công ty. Trong đó có 3 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngọc trai gồm: Công ty TNHH một thành viên Ngọc trai Ngọc Hiền Phú Quốc, Công ty TNHH một thành viên Ngọc trai Phú Quốc và Công ty TNHH Ngọc trai Côn Đảo.

Ông Thủy thu ngọc trai.

Đáng chú ý, Công ty TNHH một thành viên Ngọc trai Ngọc Hiền Phú Quốc là doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất. Khi mới thành lập, công ty chỉ có vốn 10 tỷ đồng, sau đó tăng lên 50 tỷ đồng và đến tháng 3 năm nay đã nâng lên 300 tỷ đồng.

Ít ai biết rằng trước khi trở thành doanh nhân, ông Thủy từng trải qua nhiều năm mưu sinh vất vả.

Từ lão nông lam lũ trở thành tỷ phú

Trên báo Anh Giang thông tin, ông Thủy sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Hà Tĩnh, từ nhỏ ông đã quen với cuộc sống lam lũ. Năm 19 tuổi, ông rời quê vào đảo Phú Quốc với khát vọng đổi đời, dù không người thân và gần như không có vốn liếng.

Tại đây, ông bắt đầu cuộc sống bằng nghề thợ lặn – công việc đầy nguy hiểm nhưng là cách duy nhất để kiếm sống. Nhờ sức khỏe tốt và sự bền bỉ, sau vài năm ông tích góp được tiền mua một chiếc thuyền nhỏ, tài sản lớn đầu tiên trong đời.

Biến cố xảy ra năm 1997 khi siêu bão Linda quét qua vùng biển phía Nam. Dù đã cố đưa thuyền vào nơi trú bão, chiếc thuyền của ông vẫn mắc kẹt giữa sóng lớn. Trận bão lịch sử ấy trở thành ký ức khó quên và cũng là bước ngoặt khiến ông suy nghĩ về một hướng đi khác.

Cơ hội đến khi Công ty Okawa của một doanh nhân Nhật Bản chuyên nuôi cấy ngọc trai tuyển ông vào làm việc. Nhờ kỹ năng lặn giỏi và sự chăm chỉ, ông nhanh chóng được các chuyên gia Nhật tin tưởng.

Tại đây, ông lần đầu tiếp cận công nghệ nuôi cấy ngọc trai hiện đại, từ khảo sát vùng nuôi, gây mê trai, cấy nhân đến xử lý ngọc. "Khi đó tôi mới hiểu dưới biển có cả một kho báu nếu biết cách khai thác", ông từng chia sẻ.

Sau đó, khủng hoảng kinh tế khiến Công ty Okawa phá sản. Toàn bộ thiết bị được giao cho ông Thủy bán để thanh toán lương cho công nhân. Sau khi bán xong, ông thu về 300 triệu đồng – số tiền rất lớn vào thời điểm đó.

Từ một trại nuôi nhỏ ban đầu, sau hơn 30 năm phát triển, ông đã xây dựng thương hiệu Ngọc Hiền trở thành doanh nghiệp lớn trong ngành ngọc trai tại Phú Quốc.

Một trong những dấu ấn quan trọng nhất của ông là phục hồi và nuôi thành công giống trai Maxima – loài trai quý gần như biến mất khỏi vùng biển Việt Nam từ những năm 1990 do rất khó nuôi và nhạy cảm với môi trường.

Hiện doanh nghiệp của ông Thủy đã nuôi trai Maxima và trai Akoya trên gần 1.000 ha mặt nước. Mỗi năm công ty thu hoạch khoảng 600.000 – 700.000 viên ngọc, trong đó nhiều viên đạt chất lượng cao, có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Từ một thợ lặn nghèo đến giám đốc doanh nghiệp vốn hàng trăm tỷ đồng, câu chuyện của ông Hồ Phi Thủy được xem là minh chứng cho ý chí vươn lên và sự sáng tạo của người nông dân Việt Nam khi biết khai thác tiềm năng từ biển.



