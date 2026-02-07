Vay 50 triệu nuôi 100 con vật hoang, tiền ăn 3.000 đồng/con/ngày, cựu chiến binh lãi đậm

Từ hoàn cảnh thiếu thốn sau khi xuất ngũ, ông Nguyễn Văn Tám (55 tuổi, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long) đã tìm thấy hướng đi mới trong nuôi chồn hương – loài động vật hoang dã có giá trị kinh tế cao và dần xây dựng được mô hình chăn nuôi hiệu quả thu lãi hơn 200 triệu đồng mỗi năm.



Sau khi xuất ngũ vào năm 1992, ông Tám trở về quê với hai bàn tay trắng, không có đất sản xuất và phải làm đủ nghề để nuôi gia đình. Đến năm 2020, qua lời khuyên của người em họ và khi tìm hiểu về mô hình nuôi chồn hương, ông quyết định vay vốn 50 triệu đồng từ ngân hàng để bắt đầu xây dựng trang trại chăn nuôi. Ban đầu vợ ông không ủng hộ vì lo sợ thất bại, nhưng sau khi thấy đàn chồn phát triển tốt, bà đã dần thay đổi thái độ và đồng hành cùng chồng.



Trang trại của ông nằm sau nhà, trên diện tích vườn rộng khoảng 4.000 m². Ông tận dụng sân vườn để trồng chuối xiêm – một nguồn thức ăn tự nhiên và giúp tạo bóng mát cho đàn chồn. Hệ thống chuồng trại được thiết kế phân khu dành cho chồn hậu bị, chồn sinh sản và chồn thịt, mang lại quy trình nuôi khép kín, thuận tiện theo dõi và quản lý.



Ban đầu ông chỉ mua 3 con giống, sau đó nuôi hơn 10 tháng, chọn lọc con tốt để nhân giống và bán những cá thể kém chất lượng làm chồn thương phẩm. Nhờ vậy, số lượng đàn chồn tăng dần, nâng tổng đàn hiện tại lên gần 100 con.



Ông Tám chú trọng kỹ thuật nuôi và chế độ dinh dưỡng cho chồn. Hàng ngày, chồn được cho ăn một bữa vào buổi chiều, khẩu phần bao gồm cá, ếch, cua đồng, chuối, mít và mía. Để đảm bảo đàn chồn luôn khỏe mạnh, thức ăn được đông lạnh, rã đông trước khi trộn men tiêu hóa giúp hấp thu tốt hơn. Chi phí thức ăn khoảng 3.000 đồng/con/ngày, và mỗi con được tiêm ngừa định kỳ mỗi 6 tháng để tăng đề kháng.



Nhờ thị trường ổn định và đầu ra tốt, ông đã có thể bán chồn giống với giá từ 4 triệu đến hơn 30 triệu đồng mỗi con, tùy theo độ tuổi và giới tính. Chồn thương phẩm nặng trên 2 kg được bán với giá khoảng 1,3 triệu đồng/kg cho các nhà hàng và quán ăn đặc sản trong vùng. Với mức giá này và việc liên kết với các đối tác tiêu thụ, trang trại của ông Tám thu lãi đều đặn hơn 200 triệu đồng mỗi năm.



Ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thuận, cho biết mô hình nuôi chồn hương của ông Tám không chỉ giúp gia đình thoát nghèo mà còn là bài học khởi nghiệp cho nhiều hộ dân khác trong xã. Nhiều người đã đến tham quan học hỏi, mua con giống để nhân rộng mô hình. Các cơ quan chức năng cũng hỗ trợ bà con bằng việc cấp giấy phép chăn nuôi và tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất.