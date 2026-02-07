Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chơi pháo hoa Tết: Nhà máy của Bộ Quốc Phòng cảnh báo tránh mức phạt 40 triệu đồng

07-02-2026 - 18:12 PM | Doanh nghiệp

Nhu cầu mua pháo hoa Z121 tăng mạnh dịp Tết Bính Ngọ 2026, người dân cần nắm rõ quy định về địa điểm mua ủy quyền và cách sử dụng để tránh rủi ro pháp lý cùng mức phạt nặng.

Chơi pháo hoa Tết: Nhà máy của Bộ Quốc Phòng cảnh báo tránh mức phạt 40 triệu đồng- Ảnh 1.

Tổng duyệt bắn pháo hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán đang ghi nhận sức mua lớn đối với các sản phẩm pháo hoa giải trí từ Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 (Nhà máy Z121). Đây là đơn vị duy nhất thuộc Bộ Quốc phòng được phép sản xuất và cung ứng các loại pháo hoa không gây tiếng nổ ra thị trường.

Thông tin công bố cho biết các dòng sản phẩm chủ lực như giàn phun viên, giàn phun hoa có giá dao động từ 280.000 đồng đến 420.000 đồng, trong khi các sản phẩm phụ trợ có mức giá từ 24.000 đồng đến 54.000 đồng.

Chơi pháo hoa Tết: Nhà máy của Bộ Quốc Phòng cảnh báo tránh mức phạt 40 triệu đồng- Ảnh 2.

Để sở hữu sản phẩm hợp pháp, người tiêu dùng cần truy cập website của Công ty Z121 thuộc Bộ Quốc Phòng để tra cứu danh sách cửa hàng ủy quyền, tuyệt đối không giao dịch qua trung gian hoặc các trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc để tránh rủi ro pháp lý.

Điểm đáng chú ý nhất trong mùa Tết năm nay là khung pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính đã được siết chặt hơn tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.

Chơi pháo hoa Tết: Nhà máy của Bộ Quốc Phòng cảnh báo tránh mức phạt 40 triệu đồng- Ảnh 3.

Điểm nóng pháp lý mùa Tết năm nay là Nghị định 282/2025/NĐ-CP với khung xử phạt được phân tầng rõ rệt. Ở mức độ phổ biến, người dân đối mặt án phạt từ 2 đến 5 triệu đồng nếu sử dụng pháo hoa sai quy định hoặc chậm báo cáo; mức này tăng lên 5-10 triệu đồng đối với hành vi giao pháo cho người không đủ điều kiện.

Nghiêm khắc hơn, các vi phạm về tẩy xóa giấy phép, che giấu sự cố hay vận chuyển mất an toàn sẽ chịu phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Đặc biệt, hành vi hướng dẫn chế tạo, buôn lậu, sử dụng pháo nổ hoặc tàng trữ trên 50kg pháo hoa sẽ bị áp dụng mức phạt kịch khung 20-40 triệu đồng, kèm theo tịch thu toàn bộ tang vật và số lợi bất hợp pháp.﻿

Chỉ những cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự mới được phép mua và sử dụng. Về mặt vận hành, người dân tuyệt đối không được tự ý tháo dỡ, cải tạo kết cấu của pháo hoặc tự chế thuốc pháo, vì đây là hành vi có thể dẫn đến mức phạt 40 triệu đồng nêu trên và nguy cơ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để đảm bảo an toàn, vị trí đốt pháo cần là không gian mở, nền cứng, cách xa vật liệu dễ cháy và công trình điện. Sau khi phản ứng cháy kết thúc, người sử dụng bắt buộc phải dùng nước làm ướt toàn bộ giàn phóng và vỏ bao bì để triệt tiêu hoàn toàn tàn dư nhiệt trước khi xử lý rác thải.

Việc tuân thủ nghiêm ngặt nguồn gốc xuất xứ và quy định sử dụng không chỉ giúp người dân tránh được các khoản phạt lớn mà còn đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết cổ truyền.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

