Bỏ lúa nuôi loài 'nhả ngọc' trong nước đá vôi không tốn 1 xu, hộ nông dân kiếm hơn 1 tỷ đồng

Tại xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn, một xu hướng chuyển đổi cơ cấu sản xuất đang diễn ra mạnh mẽ khi nhiều hộ dân quyết định thay thế diện tích trồng lúa kém hiệu quả bằng mô hình nuôi ốc nhồi (ốc bươu đen) quy mô hàng hóa.

Hiện nay, hoạt động này đã phát triển mạnh mẽ với sự tham gia của khoảng 80 hộ gia đình, tập trung chủ yếu tại các khu vực như thôn Lân Luông, Địa Phận và Làng Cà.

Việc đưa con ốc nhồi vào sản xuất không chỉ là hướng đi mới mà còn trở thành nguồn kinh tế chủ lực, giúp nhiều hộ dân tại địa phương vươn lên làm giàu.



Một ví dụ cho sự thành công này là gia đình anh Vi Văn Nhuận tại thôn Lân Luông, một trong những hộ tiên phong đưa ốc nhồi về nuôi từ năm 2021 sau khi học tập kinh nghiệm từ các tỉnh lân cận.

Trên diện tích 1 mẫu ao (bao gồm khu nuôi thương phẩm và khu nuôi giống), anh Nhuận duy trì sản lượng ốc thịt đạt khoảng 20 tấn mỗi năm.

Bên cạnh đó, anh còn cung cấp ra thị trường khoảng 10 triệu con ốc giống, mang lại tổng thu nhập sau khi trừ chi phí lên tới 1 tỷ đồng mỗi năm.

Một trường hợp khác là anh Triệu Văn Lĩnh ở thôn Địa Phận, người vừa chuyển đổi 1,5 mẫu đất lúa sang nuôi ốc từ năm 2025, cũng đã thu về hơn 300 triệu đồng lợi nhuận ngay từ những đợt xuất bán đầu tiên.

Thành công của các hộ dân phần lớn dựa vào việc tận dụng điều kiện tự nhiên thuận lợi kết hợp với phương thức chăm sóc tối ưu hóa chi phí. Ốc nhồi tại đây được nuôi trong môi trường nước đá vôi đặc thù, giúp con vật phát triển khỏe mạnh, thịt chắc và béo.

Đáng chú ý, chi phí đầu tư cho thức ăn gần như bằng không do người nuôi tận dụng triệt để các sản phẩm nông nghiệp có sẵn như lá khoai, lá sắn, bèo và các loại rau củ tự nhiên.

Với chu kỳ sinh trưởng ngắn, mỗi năm người dân có thể khai thác hai lứa ốc, mỗi lứa kéo dài từ ba đến ba tháng rưỡi là có thể xuất bán với giá dao động từ 53.000 đến 56.000 đồng/kg.

Trước những tín hiệu tích cực từ thị trường và hiệu quả thực tế, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ để bền vững hóa mô hình.

Chỉ riêng từ đầu năm 2025 đến tháng 9/2025, tổng sản lượng ốc nhồi của toàn xã Thiện Tân đã đạt khoảng 140 tấn. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát quỹ đất, nguồn nước phù hợp và tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật nhằm nhân rộng mô hình, giúp bà con yên tâm phát triển kinh tế và góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.