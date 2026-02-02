Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dân "ôm" vàng lỗ 20 triệu/lượng, cổ đông công ty khai thác vàng lớn nhất Việt Nam lãi gấp 2,3 lần nhờ báo lợi nhuận kỷ lục gần 2.000 tỷ

02-02-2026 - 08:26 AM | Doanh nghiệp

Hưởng lợi lớn từ đà tăng phi mã của giá kim loại quý, doanh nghiệp khai thác vàng số 1 cả nước vừa công bố kết quả kinh doanh rực rỡ nhất lịch sử hoạt động.

Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico - mã KSV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025 với những con số tăng trưởng ấn tượng. Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của "ông lớn" ngành khoáng sản đạt mốc 14.400 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ đồng so với năm trước và lên mức đỉnh mới.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất cả năm ghi nhận mức kỷ lục 1.999 tỷ đồng , tăng trưởng 63,6% so với thực hiện của năm 2024. Với kết quả lợi nhuận đột biến này, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của KSV đạt tới 10.115 đồng.

Động lực tăng trưởng chính của Vimico đến từ việc giá bán các sản phẩm kim loại màu neo ở mức rất cao. Cụ thể, giá vàng bán ra bình quân năm 2025 đạt hơn 2,55 tỷ đồng/kg, tăng gần 759 triệu đồng/kg so với cùng kỳ, đồng thời sản lượng tiêu thụ vàng cũng tăng thêm 25 kg.

Không chỉ vàng, các mặt hàng chủ lực khác cũng đồng loạt tăng giá mạnh với đồng tấm tăng 32 triệu đồng/tấn , bạc tăng 4,3 triệu đồng/kg và kẽm thỏi tăng gần 5 triệu đồng/tấn.

Yếu tố giá bán thuận lợi đã giúp biên lợi nhuận gộp của Vimico được nới rộng đáng kể, bù đắp hoàn toàn cho khoản lỗ hơn 205 tỷ đồng từ công ty con là Gang thép Cao Bằng do thị trường tiêu thụ thép gặp khó khăn.

Cổ phiếu KSV trên thị trường chứng khoán đã có nhịp tăng phi mã. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/1/2026, thị giá KSV đóng cửa tại mức 230.700 đồng/cổ phiếu, tăng 7,35% so với tham chiếu cùng thanh khoản hơn 300.000 đơn vị.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, cổ phiếu này đã tăng dựng đứng từ vùng giá 100.000 đồng lên mức đỉnh hiện tại, tương ứng mức tăng 130% (gấp 2,3 lần) chỉ trong chưa đầy một tháng.

Về phía thị trường vàng, những ngày cuối tháng 1/2026, thị trường vàng chứng kiến cú sốc khi giá giảm sâu từ đỉnh, khiến người mua lỗ tới 20 triệu đồng/lượng chỉ trong thời gian ngắn.

Theo dữ liệu thị trường tính đến ngày 1/2/2026, giá vàng miếng SJC bán ra đang neo ở mức 172 triệu đồng/lượng. So với thời điểm này một năm trước khi giá chỉ giao dịch quanh vùng 90 triệu đồng/lượng, kim loại quý này đã tăng tới 82 triệu đồng mỗi lượng, tương ứng mức tăng trưởng hơn 91% chỉ trong vòng 12 tháng.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

