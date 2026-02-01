Tiệm vàng 30 năm tuổi ở TP.HCM ngừng hoạt động: Thực hư thông tin ra sao?

Tiệm vàng Kim Tâm và thông báo lan truyền trên mạng.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông báo của Tiệm vàng Kim Tâm về việc tạm ngưng hoạt động do "tuổi cao không đủ sức khoẻ để bán". Cũng theo thông báo được lan truyền, tiệm vàng cho biết các sản phẩm vàng, trang sức của cửa hàng được nhập từ công ty, đã được kiểm định đúng chất lượng, khách hàng có thể yên tâm trao đổi hoặc mua bán ở tiệm vàng khác hoặc mang đến tiệm vàng Kim Tâm thu mua lại.

Thông báo trên khiến nhiều người từng giao dịch với tiệm vàng này hoang mang.

Ngày 31/1, trên fanpage chính thức của Tiệm vàng Kim Tâm lên tiếng đính chính. Theo đó, Tiệm vàng Kim Tâm khẳng định cơ sở tại địa chỉ CN1 tại ấp Phước Lâm và CN2 đường số 7 Long Hải (TP.HCM) vẫn hoạt động bình thường. Cơ sở ngừng hoạt động là tiệm vàng Kim Tâm ở Nhơn Trạch (Đồng Nai cũ).

Thông tin của Tiệm vàng Kim Tâm về cơ sở ngừng hoạt động.

Thông tin trên website cho biết, vào đầu thập niên 1990, tiệm vàng Kim Tâm Gold được thành lập tại địa chỉ 440–444 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, TP.HCM (sau này chuyển về 320–322 Phạm Văn Hai, cùng phường – địa chỉ trước sáp nhập).

Giai đoạn đầu hoạt động, Kim Tâm Gold tập trung vào hoạt động kinh doanh trang sức vàng. Vàng trang sức được nhập từ các đơn vị cung cấp và thực hiện kiểm định theo quy định về tuổi vàng và trọng lượng.

Đến năm 2025, doanh nghiệp cho biết đã mở thêm điểm kinh doanh, nâng tổng số cửa hàng lên hai địa điểm gồm: 318 Phạm Văn Hai, Phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh và 870–872 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Kim Tâm Gold mở rộng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và chế tác trang sức vàng.

Cũng theo thông tin trên website, hệ thống tiệm vàng Kim Tâm hiện hoạt động dưới pháp nhân chính thức là Công ty TNHH một thành viên kinh doanh vàng Kim Tâm, được thành lập ngày 26/01/2018 do bà Đặng Thị Lan Hương là người đại diện pháp luật.

Giá vàng tại hệ thống tiệm vàng Kim Tâm sáng 1/2.

Lúc 6h sáng 1/2, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.889,4 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 169 triệu đồng/lượng, bán ra 172 triệu đồng, giảm 2,3 triệu đồng so với cuối tuần trước. Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC hiện còn mua vào 168 triệu đồng, bán ra 171 triệu đồng, thấp hơn cuối tuần trước 2 triệu đồng.

Tại hệ thống tiệm vàng Kim Tâm Gold, theo bảng giá niêm yết cập nhật lúc 8h ngày hôm nay, giá vàng 99,99 loại ép vỉ được giao dịch ở mức 16,3 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 16,8 triệu đồng/chỉ chiều bán ra.

Vàng 99 loại nhẫn có giá mua vào 16,1 triệu đồng/chỉ và bán ra 16,6 triệu đồng/chỉ.

Đối với vàng 980 dùng trong nữ trang, giá mua vào ở mức 15,8 triệu đồng/chỉ, giá bán ra 16,4 triệu đồng/chỉ.

Trong khi đó, vàng 18K (610) được niêm yết với giá mua vào 9,5 triệu đồng/chỉ và bán ra 10,35 triệu đồng/chỉ.