Sắp có cơ chế thuê tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước

02-02-2026 - 07:07 AM | Doanh nghiệp

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ xây dựng cơ chế về thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc trong doanh nghiệp; không tổ chức hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại cuộc họp triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước ngày 1/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ xây dựng cơ chế về thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm giám đốc/tổng giám đốc trong doanh nghiệp. Thể chế hóa một số giải pháp mới về đơn vị sự nghiệp công lập như các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tối thiểu chi thường xuyên trở lên được tự chủ về tổ chức bộ máy, tiền lương và các khoản thù lao, đãi ngộ khác.

Bộ Nội vụ được giao xây dựng cơ chế thuê tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Nội vụ được giao xây dựng cơ chế thuê tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý tập trung đầu tư phát triển đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập quan trọng có tiềm lực, có khả năng cạnh tranh trong một số lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, ngành công nghệ chiến lược;

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thí điểm thành lập bộ phận có chức năng tư vấn chuyên sâu trong các đơn vị có quy mô lớn và thực hiện việc thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập; không tổ chức Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Tài chính được giao nghiên cứu đổi mới hoàn thiện mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu và tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế, phí, lệ phí…

Tại Nghị quyết 79, lần đầu tiên nội hàm kinh tế nhà nước được xác định cụ thể và toàn diện. Theo đó, nền tảng kinh tế nhà nước bao gồm các nguồn lực do Nhà nước nắm giữ, quản lý và chi phối; 9 thành tố chủ yếu: Đất đai và tài nguyên; tài sản kết cấu hạ tầng; ngân sách Nhà nước; dự trữ quốc gia; quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống; doanh nghiệp Nhà nước; tổ chức tín dụng Nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Luân Dũng

Tiền phong

