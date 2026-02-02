Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

02-02-2026 - 07:10 AM | Doanh nghiệp

Bà Vân Hạnh - CEO Yeah1 nhận lương 3,4 tỷ đồng, cao gấp đôi lương trung bình tổng giám đốc tại Việt Nam

Bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Yeah1, có mức lương cao nhất công ty, chiếm gần một nửa tổng khoản chi cho nhân sự quản lý chủ chốt.

Mức lương "gây choáng" của bà Ngô Thị Vân Hạnh

Báo cáo tài chính quý IV/2025 vừa công bố của Tập đoàn Yeah1 (YEG) cho thấy năm qua, họ dành gần 7,4 tỷ đồng để chi cho các nhân sự quản lý chủ chốt, tăng thêm 32%. Trong đó, Hội đồng quản trị gồm cả Chủ tịch Lê Phương Thảo đều không nhận thù lao. Toàn bộ khoản chi đều dồn cho ban tổng giám đốc.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Yeah1, có lương hơn 3,4 tỷ đồng trong năm 2025, tăng hơn 35% so với năm trước đó. Bà là lãnh đạo có lương cao nhất công ty, chiếm gần một nửa tổng khoản chi cho nhân sự quản lý chủ chốt. Trung bình mỗi tháng, bà nhận lương 287 triệu đồng.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Yeah1

Mức lương của bà Hạnh đang nằm ở phân khúc phía trên của mặt bằng lương tổng giám đốc tại Việt Nam, theo báo cáo mới đây của Navigos Group. Dựa trên tính toán từ 13 nhóm ngành có dữ liệu trong báo cáo, mức lương trung bình tối thiểu của CEO đạt khoảng 138 triệu đồng và trung bình tối đa khoảng 321 triệu đồng.

Con số 287 triệu đồng đang cao gấp hơn 2 lần mức sàn trung bình và tiệm cận mức trần trung bình của vị trí này trên thị trường. Xét theo từng ngành, lãnh đạo YEG có lương vượt qua mức trung bình tối đa của các CEO trong lĩnh vực công nghệ thông tin - viễn thông - thương mại điện tử - dịch vụ trực tuyến - công nghệ tài chính (200 triệu), bán buôn - bán lẻ (263 triệu) và giáo dục (tối đa 231 triệu).

Gia nhập Yeah1 từ tháng 2/2023 với vai trò phát triển mảng nội dung cao cấp - chương trình truyền hình thực tế, bà Vân Hạnh được bổ nhiệm ghế Tổng giám đốc từ giữa tháng 9 cùng năm, thay ông Đào Phúc Trí. 

Bà Vân Hạnh có kinh nghiệm hơn 24 năm trong lĩnh vực kinh doanh và truyền thông. Bà Hạnh là một trong những chuyên gia hàng đầu trong việc xây dựng và quảng bá các gói sản phẩm mới, độc đáo và hiệu quả cho các khách hàng, thương hiệu cao cấp thông qua các phương pháp tiếp cận đa dạng và cá nhân hóa.

Yeah1 tạo nên "làn gió mới" nhờ các chương trình "Chị đẹp đạp gió" và "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Bà Hạnh từng công tác tại Công ty Du lịch Dầu Khí OSC SMI; Cty Bảo Hiểm Quốc Tế Mỹ AIA Việt Nam; Công ty Cổ phần DatVietVAC Group Holdings. Sau đó, đảm nhận các vị trí quan trọng như Trưởng phòng Kinh doanh - Tập đoàn Truyền thông Lasta; Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh - Tập đoàn Truyền thông Cát Tiên Sa; Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổ hợp Truyền thông STV.

Sự xuất hiện của bà Vân Hạnh đúng vào giai đoạn Yeah1 trở mình, nổi lên nhờ các chương trình "Chị đẹp đạp gió" và "Anh trai vượt ngàn chông gai". Trong đó, bà giữ vai trò tổng giám chế - người trực tiếp giám sát công việc sản xuất và có quyền quyết định mọi thứ.

YeaH1 ghi nhận doanh thu thuần tăng 61% 

Ngày 30/1, Tập đoàn YeaH1 thông báo vượt kế hoạch doanh thu năm 2025, từ đó dồn lực đầu tư vào tài sản nội dung chất lượng cao. 

Theo đó, dù thị trường chung có nhiều biến động nhưng YeaH1 vẫn ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.653 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ và vượt 27% so với kế hoạch năm.

Song, năm 2025, YeaH1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 80,3 tỷ đồng, giảm gần 35%. 

Ban lãnh đạo cho biết nguyên nhân chủ yếu là biên lợi nhuận từ mảng quảng cáo sụt giảm, ảnh hưởng bởi sự thay đổi chính sách của các nền tảng và thị trường nói chung. Năm 2025, mảng quảng cáo và truyền thông chiếm 84,5% tổng doanh thu YEG nhưng chỉ có biên lãi gộp chưa tới 10%.

Bên cạnh đó, công ty cũng ưu tiên nguồn vốn để đầu tư vào việc hoàn thiện hệ sinh thái giải trí, đặc biệt là ứng dụng xem nội dung thu phí. Ngoài ra, các dự án concert quy mô lớn đóng góp doanh thu đáng kể nhưng lại tốn chi phí đầu tư cao, cũng tác động tới lợi nhuận.

Theo Nguyễn Phượng

Đời sống pháp luật

