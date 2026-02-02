Cập nhật BCTC quý 4/2025: Ngân hàng, chứng khoán "thăng hoa", bất động sản, điện bứt phá trong khi thép, hoá chất sụt giảm

Mùa báo cáo tài chính Quý 4/2025 khép lại với những con số tăng trưởng ấn tượng. Nhóm Tài chính và Bất động sản đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt, trong khi nhiều doanh nghiệp ngành sản xuất và năng lượng ghi nhận mức tăng trưởng tính bằng lần.

Nhóm Ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột với lợi nhuận hàng chục nghìn tỷ đồng. Khối ngân hàng quốc doanh duy trì phong độ đỉnh cao: Vietcombank lãi cả năm hơn 44.000 tỷ đồng, VietinBank tăng trưởng 37% đạt hơn 43.400 tỷ đồng. Ở khối tư nhân, Techcombank (TCB) gây ấn tượng mạnh với lợi nhuận Quý 4 tăng 95%, VPBank tăng 66%. Tuy nhiên, bức tranh có gam màu tối khi Sacombank báo lỗ hơn 3.300 tỷ đồng trong quý cuối năm.

Nhóm Chứng khoán ghi nhận một quý bùng nổ với hàng loạt công ty ghi nhận mức tăng trưởng ba đến bốn chữ số nhờ thanh khoản thị trường sôi động. Điển hình là VIX tăng 1.098% trong Quý 4, LPBank Securities tăng 337%. Tính chung cả năm, JBSV là quán quân tăng trưởng với mức tăng gần 1.900%. Các "ông lớn" như TCBS và SSI cũng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận Quý 4 lần lượt là 119% và 93%.

Sau giai đoạn trầm lắng, nhóm Bất động sản dân cư đã trở lại đường đua. Vinhomes (VHM) báo lãi Quý 4 gần 33.000 tỷ đồng (tăng 103%), nâng tổng lãi cả năm lên hơn 51.000 tỷ đồng. Đặc biệt, những doanh nghiệp từng gặp khó khăn như Novaland (NVL) và Phát Đạt (PDR) đã hồi sinh mạnh mẽ với mức tăng trưởng Quý 4 lần lượt là 636% và 1.791%,. Đáng chú ý, VEFAC (VEF) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận năm lên tới 1.526%.

Bất động sản Khu công nghiệp cũng hưởng lợi lớn từ dòng vốn FDI. Kinh Bắc City (KBC) ghi nhận lãi Quý 4 tăng 586% và cả năm tăng 305%. Sonadezi Long Bình (SZB) cũng tăng trưởng 313% trong quý cuối năm.

Nhóm Bán lẻ, FPT Retail (FRT) dẫn đầu với mức tăng 145% trong Quý 4, theo sau là Thế giới Di động (MWG) tăng 142%. PNJ cũng ghi nhận mức tăng trưởng 76%.

Trong nhóm điện, các doanh nghiệp nhiệt điện thắng lớn. PV Power (POW) tăng 545%, Nhơn Trạch 2 (NT2) tăng 431% và Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) tăng 396% trong Quý 4.

Ở mảng dầu khí, Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) có cú bứt phá ngoạn mục với lãi ròng cả năm tăng 708%, đạt gần 6.000 tỷ đồng.

Ngành Thép, "vua thép" Hòa Phát (HPG) ghi nhận lợi nhuận Quý 4 tăng 40%, lũy kế cả năm vượt 18.000 tỷ đồng. Cá biệt, SMC ghi nhận mức tăng trưởng đột biến 2.373% trong Quý 4. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp trong ngành ghi nhận lợi nhuận giảm và lỗ.

Ngành hóa chất cũng là ngành có lợi nhuận quý 4 phần lớn giảm với doanh nghiệp đầu ngành là Hóa chất Đức Giang ghi nhận lợi nhuận quý 4 giảm 15%.

Ở nhóm Thủy sản, Nam Việt (ANV) gây bất ngờ lớn khi lợi nhuận Quý 4 tăng tới 2.038%, lũy kế cả năm tăng 1.368%.

Ngành vận tải biển, Vosco (VOS) ghi nhận lợi nhuận Quý 4 tăng tới 5.655% so với cùng kỳ.

Ngành hàng không, Vietjet (VJC) cũng báo lãi Quý 4 tăng 434%.