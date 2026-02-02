Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàng nghìn chiếc Xanh SM tiến quân sang Indonesia, Philippines đem về cho Vingroup bao nhiêu tiền?

02-02-2026 - 08:09 AM | Doanh nghiệp

Hàng nghìn chiếc Xanh SM tiến quân sang Indonesia, Philippines đem về cho Vingroup bao nhiêu tiền?

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ mà Vingroup ghi nhận từ nhóm các công ty GSM là hơn 19.923 tỷ đồng trong năm 2025.

Sau gần 3 năm kể từ ngày chiếc taxi màu xanh cyan đầu tiên lăn bánh tại Hà Nội, Xanh SM (GSM) đã không còn gói gọn trong biên giới Việt Nam. Với sự hiện diện tại Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines, GSM đã trở thành một "khách hàng sộp" trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ yếu là VinFast.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Vingroup cho biết, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ mà Tập đoàn ghi nhận từ nhóm các công ty GSM là hơn 19.923 tỷ đồng.﻿

Thị trường nội địa vẫn là "nồi cơm" chính khi Công ty GSM (Việt Nam) đóng góp 14.865 tỷ đồng doanh thu. GSM Indonesia đem về 3.376 tỷ đồng doanh thu bán hàng cho Vingroup, còn GSM Philippines đóng góp 1.682 tỷ đồng.

Hai thị trường Đông Nam Á này đã giúp Vingroup tiêu thụ lượng hàng hóa, dịch vụ trị giá hơn 5.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 200 triệu USD). GSM mở rộng đến đâu, xe điện VinFast được "xuất khẩu" đến đó. Tại Indonesia, đội xe VinFast Limogreen đã lăn bánh tại Jakarta, Surabaya; còn tại Philippines, dòng xe VinFast Nerio Green đã phủ sóng Metro Manila.﻿

Tuy nhiên, các khoản doanh thu từ GSM Indonesia và ﻿GSM Philippines chưa đem về dòng tiền cho Tập đoàn, mà nằm ở công nợ chưa thu hồi.

Tính đến cuối năm 2025, ﻿ ﻿Vingroup đang có các khoản "Phải thu ngắn hạn của khách hàng" đối với nhóm GSM là 7.754 tỷ đồng﻿. Tại Indonesia, d oanh thu 3.376 tỷ đồng, nhưng khoản phải thu là 3.302 tỷ đồng . Tại Philippines, d oanh thu 1.682 tỷ đồng và khoản phải thu là 1.780 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vingroup cũng tiếp tục "bơm thêm" 875 tỷ đồng góp vốn vào GSM trong năm qua.

Gần đây, báo chí quốc tế tiết lộ nguồn tin riêng về kế hoạch IPO quốc tế của GSM với định giá kỳ vọng lên tới 20 tỷ USD vào giai đoạn 2026-2027.

Nếu so sánh với các "ông lớn" trong khu vực thì Grab Holdings có v ốn hóa khoảng 20,4 tỷ USD, nhưng phải mất hơn một thập kỷ "đốt tiền" mới đạt lợi nhuận ròng dương mỏng manh còn GoTo (Indonesia) vẫn đ ang chật vật với bài toán lợi nhuận.

GSM có lợi thế của "người đi sau" với mô hình thuần điện 100% (không tốn chi phí chuyển đổi như Grab/Uber) và sự hậu thuẫn từ hệ sinh thái V-Green, VinFast. Việc chiếm lĩnh thị phần nhanh chóng tại Việt Nam, mở rộng sang Lào, Indonesia, Philippines là bước đệm để GSM chứng minh năng lực tăng trưởng thần tốc – một trong các yếu tố để thuyết phục các nhà đầu tư quốc tế xuống tiền cho mức định giá "khủng".

