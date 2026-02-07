Chủ tịch AgriS tham gia Hội đồng Cố vấn Chiến lược Đổi mới Sáng tạo ĐHQG – HCM

Hiện thực hóa mô hình "3 nhà" theo định hướng chiến lược quốc gia

Việc tham gia SACSTI của Chủ tịch AgriS là hành động cụ thể hóa cam kết đồng hành thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW. Trong vai trò Cố vấn của SACSTI, bà Ức My cùng 12 chuyên gia đầu ngành sẽ giữ vai trò tư vấn chiến lược cho ĐHQG-HCM trong việc hoạch định các định hướng phát triển dài hạn, thu hẹp khoảng cách giữa giữa nghiên cứu học thuật và nhu cầu thực tiễn của thị trường.

Trong khuôn khổ sự kiện, bà Đặng Huỳnh Ức My đã trình bày tham luận với chủ đề "Hệ sinh thái Nông nghiệp Tuần hoàn Công nghệ cao". Bà nhấn mạnh vai trò của dữ liệu thông qua Đề án xây dựng Khung Dữ liệu Nông nghiệp Quốc gia để chuẩn hóa thông tin và chia sẻ tri thức toàn ngành và mô hình nông nghiệp thông minh tích hợp để AgriS chuyển đổi từ nhà sản xuất thuần túy sang kinh tế nông nghiệp, dựa trên ba trụ cột: AgTech – FoodTech – FinTech, lấy ESG làm nền tảng cốt lõi.

AgriS – Vị thế dẫn dắt và tầm nhìn 2030

Dưới sự dẫn dắt của bà Đặng Huỳnh Ức My, AgriS đã vươn mình trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, góp mặt trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á.

Tính tới thời điểm 31/12/2025, quy mô tổng tài sản của AgriS đạt hơn 35.876 tỷ đồng, tăng 9,8% so với đầu niên độ, tạo nền tảng để Công ty duy trì ổn định hoạt động sản xuất, thương mại và đầu tư cho các dự án chiến lược giai đoạn tới.

Việc tham gia SACSTI tiếp nối thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa AgriS và ĐHQG-HCM (ký kết tháng 5/2025), khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc đầu tư cho thế hệ tri thức trẻ và chuyển giao công nghệ đỉnh cao, tạo động lực mới cho nền kinh tế bằng việc chung tay xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia và tương lai nông nghiệp bền vững.

AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, HOSE: SBT) là doanh nghiệp cung cấp các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao, phát triển theo mô hình hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn dựa trên 3 trụ cột AgTech (Công nghệ Nông nghiệp) – FoodTech (Công nghệ Thực phẩm) – FinTech (Công nghệ Tài chính), trên nền tảng ESG. Giai đoạn 2025 - 2030, công ty đặt mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ VND và vốn hóa thị trường 2,7 tỷ USD, khẳng định cam kết đồng hành cùng lộ trình Net Zero 2035.