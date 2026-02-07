Về tay người Nhật, Thiên Long muốn giải thể chuỗi bán lẻ và đồ chơi Clever Box, thoái vốn Pega Holdings cùng chuỗi nhà sách Phương Nam

Tại Biên bản họp ngày 16/12/2025, Tập đoàn Thiên Long (Mã CK: TLG) đã thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần Clever World.



Ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch HĐQT và cũng đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam tại Clever World, chủ động quyết định, phê duyệt các tài liệu liên quan đến việc giải thể nêu trên.



Tính đến ngày 31/12/2025, Công ty Cổ phần Clever World đang là công ty con gián tiếp của Tập đoàn Thiên Long với tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết lên đến 96,43% vốn.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Thiên Long cũng thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác và thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 4 triệu cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Pega Holdings, tương đương tỷ lệ sở hữu 40% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Giá trị chuyển nhượng mục tiêu dự kiến không thấp hơn 35 tỷ đồng, hình thức chuyển nhượng trực tiếp thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Pega Holdings.

Ngoài ra, Tập đoàn Thiên Long còn thông qua chủ trương cấu trúc lại cổ phần mà Tân Lực Miền Nam đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Cụ thể, Tân Lực Miền Nam sẽ thành lập một công ty mới (dưới hình thức công ty cổ phần) với tỷ lệ sở hữu 99,9% vốn điều lệ. Đồng thời, Tân Lực Miền Nam sẽ tiến hành chuyển nhượng toàn bộ hơn 5,3 triệu cổ phần đang sở hữu tại Văn hóa Phương Nam (tỷ lệ sở hữu 49,49%) cho doanh nghiệp mới dự kiến thành lập này, giá chuyển nhượng không thấp hơn 144 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất, Tập đoàn Thiên Long sẽ tìm kiếm đối tác và thực hiện chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sẽ sở hữu tại doanh nghiệp mới thành lập cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu với giá chuyển nhượng mục tiêu không thấp hơn 144 tỷ đồng.

Tập đoàn Thiên Long cho biết, trên cơ sở xem xét, đánh giá toàn diện các yếu tố tài chính và rủi ro liên quan, nhận định rằng phương án chuyển nhượng cổ phần theo hình thức nêu trên là phù hợp, góp phần tối ưu về tài chính cho công ty.



Đồng thời, phương án này cho phép tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo nhiều đợt, qua đó gia tăng tính linh hoạt của giao dịch và mở rộng khả năng tiếp cận, tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp.



Được biết, các phương án giải thể và chuyển nhượng công ty con, công ty liên kết nêu trên của Tập đoàn Thiên Long nhằm bảo đảm phù hợp với phương hướng hoạt động của công ty trong giai đoạn tiếp theo, sau khi xem xét và đánh giá lại mảng phát hành sách, bán lẻ và B2B trên cơ sở định hướng đã được thảo luận trước đó.

Về tình hình kinh doanh, Tập đoàn Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần năm 2025 đạt hơn 4.174 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024. Mặc dù doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lại giảm 2,2%, xuống còn gần 450 tỷ đồng.



Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này nằm ở chi phí bán hàng tăng đột biến. Cụ thể, chi phí bán hàng trong năm 2025 tăng vọt từ gần 769,7 tỷ đồng lên mức hơn 1.239 tỷ đồng, tương ứng tăng 61% so với năm 2024.

