Long Châu và Santen Nhật Bản ra mắt bộ câu hỏi tầm soát khô mắt chuẩn y khoa

Tại đây, hai đơn vị tiên phong ra mắt bộ câu hỏi tầm soát chuẩn y khoa với sự bảo hộ chuyên môn từ Hội Nhãn khoa Việt Nam, gia tăng giải pháp nhận diện nguy cơ từ sớm, dễ tiếp cận đến mọi người dân.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Hội Nhãn khoa Việt Nam, ban lãnh đạo của Santen Việt Nam, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu và đại diện cơ quan báo chí. Tại sự kiện, các bên khẳng định tầm nhìn chung về nâng cao nhận thức cộng đồng trong chủ động bảo vệ sức khỏe thị giác, qua đó tạo nền tảng chăm sóc toàn diện và lâu dài trong thời đại số.

Tại sự kiện, GS.BS. Thầy thuốc nhân dân Tôn Thị Kim Thanh - Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam đánh giá: "Hội Nhãn khoa Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của chương trình hợp tác giữa Santen và hệ thống nhà thuốc Long Châu trong triển khai hoạt động nâng cao nhận thức và hỗ trợ người dân tiếp cận với các công cụ tầm soát khô mắt một cách dễ dàng hơn. Chúng tôi tin rằng việc cung cấp thông tin y khoa chính xác, dễ hiểu và đáng tin cậy sẽ góp phần giúp cộng đồng quan tâm hơn đến sức khỏe thị giác, từ đó chủ động chăm sóc và bảo vệ đôi mắt từ sớm."

GS.BS. Thầy thuốc nhân dân Tôn Thị Kim Thanh - Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Phúc - Tổng Giám đốc Santen Việt Nam bày tỏ: "Với hơn 130 năm chuyên sâu trong lĩnh vực nhãn khoa và hơn 20 năm đồng hành cùng ngành Nhãn khoa Việt Nam, Santen tự hào cung cấp các giải pháp toàn diện nhằm cải thiện hiệu quả điều trị và chăm sóc mắt cho người dân. Thông qua dự án "Sàng lọc khô mắt & Chăm sóc bảo vệ mắt trong môi trường thiết bị kỹ thuật số", chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao sự quan tâm của cộng đồng đối với sức khỏe thị giác, đồng thời tạo điều kiện để người dân chủ động nhận diện nguy cơ khô mắt một cách đơn giản, thuận tiện và dựa trên nền tảng khoa học. Sự hợp tác cùng hệ thống nhà thuốc Long Châu là minh chứng cho cam kết dài hạn của Santen trong việc đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ sinh thái chăm sóc mắt bền vững, nơi phòng ngừa và giáo dục sức khỏe được đặt ở vị trí trung tâm."

Ông Nguyễn Minh Phúc - Tổng Giám đốc Santen Việt Nam.

Chung sứ mệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh bền vững, ông Vũ Ngọc Thắng - Giám đốc Ngành hàng Thuốc - Vaccine Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu chia sẻ: "Với mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc và hệ thống trung tâm tiêm chủng phủ khắp 34 tỉnh thành, cùng đội ngũ hơn 20.000 nhân sự y tế, Long Châu tự hào là điểm chạm y tế gần dân bậc nhất. Mỗi ngày, hơn nửa triệu lượt khách hàng đến với chúng tôi không chỉ để mua thuốc mà còn để tìm kiếm sự an tâm và tư vấn chuyên sâu. Trong khuôn khổ chương trình này, Long Châu đồng hành lâu dài để thực hiện các mục tiêu sau: Chính thức ra mắt bài kiểm tra tình trạng khô mắt miễn phí trên website Nhà thuốc Long Châu, giúp người dân dễ dàng nhận diện các dấu hiệu bệnh lý về mắt do tiếp xúc quá mức với ánh sáng xanh. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng trong việc chăm sóc mắt, đặc biệt trong môi trường tiếp xúc với các thiết bị điện tử thường xuyên thông qua mô hình Omni Channel với hệ thống nhà thuốc toàn quốc và các kênh truyền thông trực tuyến. Long Châu cam kết hành động bằng tri thức và trái tim để cùng các đối tác xây dựng một Việt Nam mắt sáng, khỏe mạnh."

Ông Vũ Ngọc Thắng - Giám đốc Ngành hàng Thuốc - Vaccine Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu.

Theo thống kê của ngành y tế, có khoảng 60% số người làm văn phòng mắc các bệnh lý về mắt, trong đó khô mắt là tình trạng mà những người sử dụng thiết bị điện tử thường gặp nhất. Các triệu chứng điển hình gồm: khô, rát, cộm, nhòe mắt, chói sáng, đau đầu, khó tập trung... Ở giai đoạn đầu, các biểu hiện này có thể nhẹ và dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, nếu không được nhận diện sớm và chăm sóc đúng cách, khô mắt có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất học tập, làm việc và chất lượng cuộc sống của mỗi người.

Từ thực tế đó, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu và hãng dược phẩm Santen (Nhật Bản) đã khởi động dự án "Sàng lọc khô mắt & Chăm sóc bảo vệ mắt trong môi trường thiết bị kỹ thuật số". Các hoạt động tập trung vào tầm soát khô mắt thông qua bộ câu hỏi chuẩn y khoa; tăng cường nhận thức cộng đồng với sự tư vấn chuyên môn uy tín từ đội ngũ chuyên gia, dược sĩ; phổ biến thông tin chính xác về bệnh lý mắt, hướng dẫn bảo vệ thị lực… trên đa kênh.

Hợp tác đa phương hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh lý khô mắt và chủ động chăm sóc sức khỏe thị giác trong thời đại kỹ thuật số.

Điểm nhấn quan trọng là việc tiên phong ra mắt bộ câu hỏi tầm soát khô mắt online. Đây là công cụ sàng lọc nhanh chóng được thiết kế khoa học, giúp người dùng dễ dàng đánh giá nguy cơ khô mắt. Bộ câu hỏi tập trung vào các yếu tố như: các triệu chứng phổ biến (chói mắt, cộm, đau nhức mắt, nhìn mờ, giảm thị lực), tần suất khó chịu ở mắt, điều kiện môi trường khiến mắt cảm thấy khó chịu… với thời gian thực hiện chỉ khoảng 30 giây.

Thông qua hệ thống hơn 2.400 nhà thuốc và website, ứng dụng của Long Châu, bài tầm soát sẽ được triển khai rộng rãi, tạo điều kiện để người dân trên toàn quốc dễ dàng tiếp cận. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, người dùng sẽ nhận ngay bảng kết quả đánh giá tình trạng mắt, qua đó có thêm nền tảng tin cậy để chủ động điều chỉnh lối sinh hoạt và chăm sóc phù hợp.

Với hệ thống nhà thuốc rộng khắp cùng đội ngũ dược sĩ vững chuyên môn, Long Châu đồng hành lan tỏa bộ câu hỏi tầm soát khô mắt và tư vấn kịp thời đến cộng đồng.

Sự hợp tác giữa Long Châu và Santen được kỳ vọng mở ra hướng tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe hiện đại: lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy khoa học làm nền tảng và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Trong đó, hãng dược phẩm hàng đầu Nhật Bản với kinh nghiệm hơn 130 năm trong lĩnh vực nhãn khoa mang đến các giải pháp chăm sóc đôi mắt tiên tiến. Còn Long Châu phát huy vai trò "điểm chạm y tế đầu tiên", tham gia trực tiếp vào công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo các chương trình tầm soát và tư vấn được triển khai rộng khắp và đồng bộ. Bên cạnh đó, thông qua mạng lưới nhà thuốc "gần dân sát dân" phủ khắp 34 tỉnh thành cùng đội ngũ hơn 20.000 dược sĩ vững chuyên môn, hệ thống tích cực đưa tri thức y khoa chuẩn mực, các sản phẩm, dịch vụ hiện đại, an toàn và minh bạch đến gần hàng triệu gia đình Việt.

Cộng hưởng nguồn lực và thế mạnh, hai đơn vị còn hướng đến thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt cho cộng đồng. Đây cũng là tầm nhìn xuyên suốt, bền bỉ của Long Châu trên hành trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.