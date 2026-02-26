Chủ tịch Nhiệt điện Quảng Ninh lên tiếng về việc Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 23/02/2026, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) nhận được thông báo từ cơ quan có thẩm quyền về việc khởi tố và bắt tạm giam ông Lê Việt Cường (Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT) để điều tra về hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Hiện cơ quan chức năng chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc.

Ngày 24/02/2026, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, QTP công bố ông Lê Việt Cường không còn giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ thời điểm bị khởi tố.

Chứng khoán Vietcap đã liên hệ với công ty để làm rõ thêm thông tin. Theo thông tin từ Vietcap, Chủ tịch QTP cho biết sự việc không ảnh hưởng đến hoạt động của QTP, các tổ máy vẫn vận hành bình thường. Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm nhân sự thay thế vị trí Phó Tổng Giám đốc trong thời gian tới.

Ông Lê Việt Cường sinh năm 1979, là kỹ sư Công nghệ nhiệt, cử nhân Quản trị kinh doanh, trình độ chính trị Trung cấp. Ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Nhiệt điện Quảng Ninh từ ngày 25/3/2019.

Nhiệt điện Quảng Ninh được thành lập năm 2002, là một trong những doanh nghiệp sản xuất điện lớn tại Việt Nam. Công ty hiện quản lý và vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh với tổng công suất 1.200MW (4 tổ máy), đấu nối vào hệ thống điện quốc gia qua Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh ở cấp điện áp 500kV và 220kV. Sản lượng điện bình quân thiết kế đạt khoảng 7,2 tỷ kWh/năm.

Nhiệt điện Quảng Ninh có vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng, trong đó các cổ đông lớn gồm Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) nắm 42% vốn; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 11,4%; Tổng Công ty Điện lực TKV – CTCP nắm 10,6%; CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) nắm 16%.

Về tình hình kinh doanh năm 2025, doanh thu của Nhiệt điện Quảng Ninh đạt 10.786 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng gần 70% so với cùng kỳ, đạt 1.051 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp này đã hoàn thành vượt xa kế hoạch lợi nhuận đề ra (460 tỷ đồng).