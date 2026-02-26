Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Platinum Victory mua bất thành cổ phiếu REE

26-02-2026 - 09:34 AM | Doanh nghiệp

Quỹ ngoại Platinum Victory không mua được cổ phiếu REE nào trong số hơn 17,8 triệu cổ phiếu đã đăng ký do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Platinum Victory mua bất thành cổ phiếu REE- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Quỹ ngoại Platinum Victory Pte. Ltd (Platinum Victory) vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và CTCP Cơ Điện Lạnh (MCK: REE, sàn HoSE) về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 26/1/2026 đến 24/2/2026, Platinum Victory không mua được cổ phiếu REE nào trong số hơn 17,8 triệu cổ phiếu đã đăng ký do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Như vậy, quỹ ngoại này vẫn duy trì sở hữu gần 225,9 triệu cổ phiếu REE, tương đương tỷ lệ 41,7% vốn doanh nghiệp.

Trước đó, Platinum Victory PTE.LTD cũng nhiều lần không mua được cổ phiếu REE như đăng ký do điều kiện thị trường.

Gần đây nhất, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 22/12/2025 đến ngày 20/1/2026, Platinum Victory chỉ mua vào thành công 75.500 cổ phiếu trong tổng số gần 17,9 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó. Lý do không hoàn tất giao dịch là do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Đáng chú ý, hai đại diện của cổ đông ngoại Platinum Victory Pte. Ltd. tại REE là bà Hsu Hai Yen và ông Alain Xavier Cany đã có đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT. Việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực sau khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua, dự kiến vào ngày 31/3/2026.

Ông Alain Xavier Cany hiện là Phó chủ tịch HĐQT REE. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và điều hành doanh nghiệp, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức và tập đoàn lớn như HSBC, Vinamilk, Credit Commercial de France, Jardine Matheson Việt Nam...

Còn bà Hsu Hai Yeh là Thành viên HĐQT không điều hành REE. Bà từng giữ vị trí Giám đốc tài chính tại nhiều tập đoàn lớn như Jardine International Motors, Jardine Matheson, IKEA – Dairy Farm Group. Hiện bà là Giám đốc tài chính Jardine Cycle & Carriage Limited.

Trong một diễn biến khác, ngày 27/2 tới đây, REE sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức tạm ứng năm 2025 bằng tiền mặt và quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025.

Theo đó, REE sẽ tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 3/4/2026.

Với gần 541,7 triệu cổ phiếu REE đang lưu hành trên thị trường, ước tính REE sẽ phải chi khoảng gần 541,7 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

PV

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

