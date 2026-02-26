Anh nông dân biến cát trắng thành 'mỏ vàng' thu lãi 3 tỷ mỗi năm từ loài cá hiền lành ham ăn

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

26-02-2026 - 08:19 AM | Doanh nghiệp

Không chỉ làm giàu cho gia đình, mô hình này còn mở ra hướng đi mới cho nông dân vùng ven biển miền Trung.

Anh Trần Kim Phi, nông dân ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cũ, đã trở thành gương điển hình trong việc biến vùng đất cát khô cằn thành trại nuôi cá lóc công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế lớn.

Nhiều năm trước, sau thời gian làm thuê xa quê, anh học hỏi kỹ thuật nuôi cá từ các tỉnh phía Nam rồi quyết định áp dụng tại quê nhà. Nhờ đó, mô hình nuôi cá lóc trên cát trắng đã đem lại nguồn thu ổn định khoảng 3 tỷ đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí.

Gia đình anh Phi hiện có khoảng 3 ha ao nuôi cá lóc thương phẩm, sản lượng khoảng 100 tấn/năm. Với mỗi ao rộng khoảng 300 m² và độ sâu 1–1,5 m, anh thả khoảng 30.000 con cá giống và nuôi trong vòng 7–9 tháng để xuất bán, với trọng lượng trung bình đạt khoảng 1 kg/con. Giá bán cá thương phẩm dao động ở ngưỡng khoảng 50.000 đồng/kg, đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình.

Để tăng hiệu quả sản xuất, anh áp dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản, giúp kiểm soát tốt dịch bệnh, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Ngoài cá lóc, anh còn mở rộng sang nuôi ếch thương phẩm theo hướng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Phi còn góp phần phát triển kinh tế địa phương khi đứng ra thành lập Hợp tác xã thủy sản Kim Phi.

Hợp tác xã này cung cấp con giống, thức ăn và thu mua sản phẩm cho các hộ nuôi trong vùng với sản lượng hàng năm lên tới hàng nghìn tấn. Nhờ đóng góp này, anh và đơn vị của mình đã được nhận nhiều bằng khen và danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024”.

