Tổng Bí thư và nỗi lo lãng phí tại dự án sân bay Long Thành 16 tỷ USD: Chủ đầu tư ACV đã chi bao nhiêu tiền?

Sáng ngày 25/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu vấn đề về hạch toán kinh tế. Theo Tổng Bí thư, dường như các doanh nghiệp nhà nước lâu rồi không quan tâm vấn đề này, mà chỉ quan tâm đến việc giải ngân xong là hoàn thành nhiệm vụ.



Tổng Bí thư cũng ví dụ, như công trình sân bay Long Thành , vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD, nếu nhìn sang các nước ở Đông Nam Á, thì vốn đó là lớn hơn nhiều. “Thấy công bố con số của mình người ta rất ngại. Quy mô 16 tỷ USD thì kinh khủng. Tôi hỏi đã vượt trội hơn so với Malaysia, Singapore chưa thì không chứng minh được. Tôi hỏi bao lâu thu hồi được 16 tỷ USD trả lại cho nhà nước thì cũng không trả lời được. Tôi hỏi sân bay Long Thành mỗi năm đóng góp cho tăng trưởng kinh tế quốc gia là bao nhiêu cũng không tính toán được. Thành ra nảy sinh ra lãng phí, tiêu cực, thậm chí thất thoát nếu không có hạch toán”, Tổng Bí thư nói.

Sân bay quốc tế Long Thành nằm tại huyện Long Thành cũ, tỉnh Đồng Nai, có tổng diện tích gần 5.000ha và tổng mức đầu tư lên tới 16 tỷ USD (hơn 336.600 tỷ đồng). Sân bay Long Thành được thiết kế để đạt tiêu chuẩn quốc tế 4F, cấp độ cao nhất trong hệ thống xếp hạng của ICAO. Tiêu chuẩn 4F cho phép sân bay đón các máy bay lớn nhất thế giới hiện nay như Airbus A380 và Boeing 747-8.

ACV là chủ đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư gần 110.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án có công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.﻿ Hiện dự án đang bước vào giai đoạn then chốt với mục tiêu đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Ngày 19/12/2025, sân bay quốc tế Long Thành đã chính thức đón 3 chuyến bay chở khách đầu tiên. Trước đó, sân bay cũng đã đón thành công chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 15/12/2025.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2025, chi phí xây dựng dở dang của ACV tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 lên tới 34.190 tỷ đồng, tăng hơn 21.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án sân bay Long Thành (ngoại trừ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay).

Bên cạnh Long Thành, một số dự án khác cũng ghi nhận giá trị đầu tư đáng kể, gồm Nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (294 tỷ đồng), hệ thống radar thời tiết Doppler tại sân bay Nội Bài (113 tỷ đồng) và Tân Sơn Nhất (111 tỷ đồng).



Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của ACV đạt 25.960 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 12.071 tỷ đồng, tăng hơn 3% và là mức kỷ lục mới.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của ACV đạt hơn 90.900 tỷ đồng, tăng trên 13.600 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ phải trả của ACV tại cuối năm 2025 đạt gần 21.000 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm hơn 9.700 tỷ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt gần 70.000 tỷ đồng, gồm vốn cổ phần hơn 35.828 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 20.870 tỷ đồng.

Ngày 25/2, ACV vừa thông báo thay đổi nhân sự. Theo đó, ông Lê Văn Khiên, thành viên HĐQT, được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 25/2/2026. Trước đó, người đại diện theo pháp luật của ACV là ông Vũ Thế Phiệt.

Đầu tháng 2, ACV cũng đã điều chỉnh một số vị trí nhân sự. Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Hùng giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành. Doanh nghiệp cho biết ông Nguyễn Đức Hùng sẽ tạm thời phụ trách Ban điều hành đến khi Hội đồng quản trị có quyết định nhân sự mới.

Bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán Ban Tài chính - Kế toán ACV, được giao nhiệm vụ phụ trách kế toán ACV.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường của ACV diễn ra ngày 22/1/2026 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Đào Việt Dũng. Ở chiều ngược lại, đại hội bầu bổ sung ông Nguyễn Tiến Việt – Giám đốc ban quản lý dự án Long Thành vào HĐQT.

Đồng thời, ACV miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lương Quốc Bình và bầu bổ sung bà Phan Cẩm Tú vào vị trí này.