DAYONE ASIA nhận đầu tư từ ThinkZone, hợp tác chiến lược với ABRSM

Việc ký kết hợp tác với ThinkZone và ABRSM có ý nghĩa như thế nào đối với DAYONE ASIA?

Việc ký kết hợp tác với ThinkZone và ABRSM là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của DAYONE ASIA. Sự tham gia của ThinkZone không chỉ là nguồn lực tài chính, mà còn là nhà đầu tư chiến lược dài hạn giúp chúng tôi xây dựng nền tảng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo từ năm 2026 trở đi.

Song song đó, hợp tác chính thức với ABRSM (Hiệp hội Âm nhạc Hoàng gia Anh) với hệ thống khảo thí âm nhạc uy tín toàn cầu giúp chúng tôi chuẩn hóa chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là bước đi quan trọng, giúp nâng cao chất lượng đào tạo và lộ trình bài bản hơn nữa đến Học viên.

Chính điều này cũng là yếu tố mà chúng tôi quyết định sẽ tái định vị thương hiệu Sunny Days Piano và có thêm thương hiệu mới là One Piano.

Điều gì khiến chị và đội ngũ quyết định tái định vị Sunny Days Piano và ra mắt One Piano?

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế và mức sống, nhu cầu của người dân đã thay đổi rõ rệt: từ việc đáp ứng các nhu cầu vật chất cơ bản sang nhu cầu tinh thần, nghệ thuật và phát triển cá nhân. Piano với tính phổ cập, giúp phát triển tư duy, sự tập trung và giải tỏa căng thẳng - ngày càng được nhiều gia đình và người học lựa chọn.

Tuy nhiên, nhu cầu này không đồng nhất. Người học ngày càng đa dạng về độ tuổi, mục tiêu và điều kiện sống nên việc chia ra từng phân khúc để đáp ứng nhu cầu của người học là cực kỳ cần thiết. Vì vậy, chúng tôi quyết định tái định vị Sunny Days Piano và One Piano để đáp ứng được nhu cầu người học và chuyên môn hóa hơn.

Sunny Days Piano nhận vốn đầu tư từ Quỹ ThinkZone

Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về chiến lược tái định vị này?

One Piano là mô hình Piano linh động trọn đời dành cho mọi người từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối và luyện đàn 7 ngày trong tuần với giáo án cá nhân hóa, lấy trải nghiệm Học viên làm trung tâm, ứng dụng công nghệ trong vận hành và học tập, giúp người học duy trì việc học Piano một cách hứng thú và thể hiện phong cách sống hiện đại.

Sunny Days Piano tập trung đào tạo trẻ em từ 6-17 tuổi với lịch học cố định trong tuần, mang đến chương trình học tập bài bản, khi kết thúc mỗi giai đoạn, Học viên có thể thi chứng chỉ ABRSM với 8 cấp độ. Chương trình không chỉ giúp các em xây dựng nền tảng âm nhạc vững chắc ngay từ sớm, mà còn rèn luyện khả năng tập trung, tính kỷ luật và sự tự tin thông qua quá trình học tập, biểu diễn.

Việc phân tách này giúp hệ thống chuyên môn hóa hơn và không gây bất cứ xáo trộn nào cho Học viên hiện tại.

Hệ thống đào tạo Piano bài bản, chuyên biệt hóa

Quy mô hiện tại của hệ thống đã sẵn sàng cho giai đoạn mở rộng chưa?

Chúng tôi đang vận hành 8 chi nhánh với hơn 7.000 Học viên và đội ngũ khoảng 280 nhân sự. Quy mô này không chỉ phản ánh sự tăng trưởng về mặt số lượng Học viên, mà còn là nền tảng vận hành và đào tạo đã được kiểm chứng qua nhiều năm. Chúng tôi xem đây là "bệ phóng" cho giai đoạn phát triển tiếp theo, nơi hệ thống được nâng cấp về chuẩn đào tạo, quy trình quản trị và công nghệ hỗ trợ giảng dạy. Sắp tới chúng tôi sẽ khai trương các chi nhánh mới cho cả Sunny Days Piano và One Piano ngay trong quý I/2026 này để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Học viên.

Trung tâm Sunny Days Piano tại Tp. Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 mỗi học sinh biết chơi ít nhất một môn nghệ thuật hoặc nhạc cụ, DAYONE ASIA đặt mình ở đâu trong bức tranh đó?

Theo định hướng phát triển giáo dục của TP.HCM tại Quyết định số 192/QĐ-UBND, mục tiêu đến năm 2030 mỗi học sinh biết chơi ít nhất một môn nghệ thuật là một định hướng rất tích cực cho giáo dục toàn diện nói chung và âm nhạc nói riêng. Chúng tôi tin rằng đây không chỉ là một chính sách, mà là xu hướng tất yếu của xã hội.

Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn là đơn vị nắm bắt làn sóng đó và đặt mục tiêu trở thành hệ thống dạy và học Piano số 1 tại Việt Nam vào năm 2030 cả về quy mô và chất lượng theo chuẩn đầu ra quốc tế. Việc tái định vị thương hiệu chính là những bước đi nền tảng để đạt được mục tiêu dài hạn này.

Được biết chị Tạ Minh Anh lớn lên trong môi trường nghệ thuật và được tiếp xúc với Piano từ nhỏ. Trải nghiệm cá nhân đó ảnh hưởng như thế nào đến định hướng phát triển của Sunny Days Piano và One Piano hôm nay?

Tôi có cơ hội tiếp xúc với Piano từ sớm trong gia đình có nền tảng nghệ thuật - âm nhạc, điều đó giúp tôi hiểu rõ giá trị của âm nhạc không chỉ ở kỹ năng hay biểu diễn mà còn ở tác động lâu dài đến đời sống tinh thần.

Trong quá trình học tập và sau này trực tiếp giảng dạy, tôi nhận thấy Piano góp phần cải thiện sự tập trung, tính kỷ luật và khả năng cảm thụ của người học. Với trẻ em, âm nhạc là một phương thức hỗ trợ phát triển toàn diện. Với người trưởng thành, đó là không gian để cân bằng lại cảm xúc sau áp lực công việc.

Những quan sát thực tế này là cơ sở để chúng tôi xây dựng định hướng cho Sunny Days Piano và One Piano theo hướng mở rộng cách tiếp cận Piano một cách linh hoạt, bài bản và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau thay vì chỉ một nhóm duy nhất.

Xin cám ơn chị, chúc chị và đội ngũ sẽ hoàn thành được mục tiêu trong năm 2026 này.