Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh là ứng viên cho đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

TPHCM vừa ban hành danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Danh sách gồm 208 người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 42 đơn vị bầu cử của TP.HCM để bầu 125 đại biểu HĐND khóa XI.

﻿Trong các ứng viên, có nhiều người đến từ khối doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật là ông Lê Hồng Minh, là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VNG, vốn nổi tiếng với phần mềm Zalo.

Thông tin bầu cử cho thấy ông có trình độ lý luận chính trị sơ cấp, ngoại ngữ là tiếng Anh, và đã vào Đảng từ tháng 10/2024.﻿

Tại đơn vị bầu cử có ông Lê Hồng Minh tham gia (gồm các phường: Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận), có 5 ứng viên và số đại biểu được bầu là 3.

Cuối năm 2025, Zalo bất ngờ yêu cầu cập nhật điều khoản sử dụng đang gây tranh cãi, đặc biệt là khi đây là nền tảng nhắn tin có nhiều người sử dụng nhất ở Việt Nam.

Tháng 1/2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương xử phạt 810 triệu đồng đối với Công ty CP Tập đoàn VNG (Zalo) do vi phạm thu nhập dữ liệu người dùng.﻿

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã yêu cầu Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Lê Hồng Minh và ông Vương Quang Khải là hai cổ đông sáng lập của VNG. 2 ông Minh và Khải, sở hữu lần lượt 12,6 và 1,68 triệu cổ phiếu loại B, tương ứng với tỷ lệ quyền biểu quyết tại VNG Limited là 45% và 6%.

Ngoài ra, Tencent - Tập đoàn công nghệ Trung Quốc - là cổ đông ngoại lớn nhất, sở hữu hơn 65 triệu cổ phiếu loại A, tương ứng quyền biểu quyết là 23%. Sở hữu của Tencent bao gồm hơn 43 triệu cổ phiếu của Tenacious Bulldog Holdings Limited, 14,5 triệu cổ phiếu Prosperous Prince Enterprises Limited và hơn 7,5 triệu cổ phiếu sẽ phát hành sau khi hoàn tất IPO.

Trong khi đó, những cổ đông ngoại khác của VNG Limited bao gồm GIC (của Singapore), thông qua Gamvest Pte nắm giữ 15,2 triệu cổ phiếu loại A, tương ứng 5,4% quyền biểu quyết. Ant Group (của Trung Quốc và gắn liền với tên tuổi tỷ phú Jack Ma), thông qua Ant International Technologies, sở hữu 7,77 triệu cổ phiếu loại A, tương ứng với 2,8% quyền biểu quyết. Ngoài ra, Seletar Investments (của Singapore) sở hữu 3,4%.