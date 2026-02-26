Sàn giao dịch tài sản mã hóa vào giai đoạn 'nước rút', nhiều doanh nghiệp biến động bất ngờ

Tại Nghị quyết số 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, Chính phủ yêu cầu sớm triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa trước ngày 28/2.



Trong giai đoạn "nước rút" này, nhiều doanh nghiệp và định chế tài chính có những biến động đáng chú ý.

Mới đây nhất, vào ngày 11/2, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) công bố tăng vốn điều lệ đột biến từ 6,8 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng (gấp hơn 50 lần). Toàn bộ nguồn vốn góp đều đến từ khu vực tư nhân.

LPEX được thành lập ngày 30/9/2025 với vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng. Trong đó ông Dương Văn Quyết góp 40%, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc 30%, ông Vũ Đại Phát 30%. Công ty do ông Nguyễn Duy Phong làm Tổng Giám đốc. Ngành nghề chính là hoạt động tư vấn đầu tư (trừ hoạt động thoả thuận và giải quyết các giao dịch tài chính, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng; hoạt động tư vấn môi giới thế chấp, các dịch vụ uỷ thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng; loại trừ hoạt động tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán. Ngoài ra, Công ty còn có ngành nghề về kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; tư vấn bất động sản; cung cấp dịch vụ liên quan tài sản mã hóa, chuyển giao công nghệ; cổng thông tin; lập trình máy tính...

Ảnh minh họa

Cũng trong ngày 11/2/2026, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX) đưa Tổng giám đốc Đoàn Mai Hạnh (SN 1986) làm người đại diện pháp luật thứ nhất, bên cạnh Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Minh.

Cùng với đó, TCEX đăng ký giảm số lượng ngành nghề kinh doanh từ 31 ngành nghề xuống còn 8. Một số ngành nghề bị loại bỏ như: Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản, đại lý lữ hành, dịch vụ bảo đảm an toàn khác, hoạt động hỗ trợ giáo dục, hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng...

TCEX, công ty có liên quan đến hệ sinh thái Techcombank, được thành lập vào tháng 5/2025 với tên gọi ban đầu là CTCP Sàn giao dịch TSMH Techcom vốn khởi điểm 3 tỷ đồng. Trong đó ông Nguyễn Xuân Minh nắm 89% cổ phần, TCBS góp 9,9% và TechcomCapital nắm 1,1%.

Ngay trong tháng 5/2025, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom. Đến tháng 8/2025, TCEX tăng vốn lên 101 tỷ đồng, gấp 34 lần.

Trong khi đó, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) thay vị trí Tổng giám đốc vào ngày 12/2/2026. Theo đó, bà Nguyễn Thanh Quế (SN 1985) được bổ nhiệm là CEO thay ông Nguyễn Văn Hiếu. Cùng thời điểm, công ty có 5 lao động.

VIXEX chính thức ra đời vào tháng 8/2025 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu cho thấy: FTG Việt Nam góp 64,5% vốn, Chứng khoán VIX nắm 15%, và Công ty Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C chiếm 20,5%.

Ngoài những cái tên kể trên, nhiều công ty chứng khoán, ngân hàng đã gia nhập cuộc đua lập sàn giao dịch tài sản mã hóa trong năm 2025. Có thể kể ra: CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD (HDEX), CTCP Công nghệ số SSI...

Đáng chú ý, CTCP Kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa Vimexchange thành lập vào tháng 6/2025 với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex góp 5.000 tỷ đồng, tương đương 50% cổ phần; Công ty Chứng khoán Hòa Bình - đơn vị thuộc hệ sinh thái Vimedimex, góp 200 tỷ đồng, chiếm 2%; CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải (10%), CTCP Đầu tư và Phát triển Hòa Bình (10%); CTCP Biển Tiên Sa (6%); CTCP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (5%), CTCP Dược phẩm Vimedimex 2 (15%); CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế (2%).

Người đại diện pháp luật của Vimexchange là bà Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1970) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam quy định cụ thể điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Trong đó nêu rõ điều kiện doanh nghiệp phải có vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 10.000 tỷ đồng Việt Nam. Đến nay mới có 1 doanh nghiệp đáp ứng điều kiện này.

Đầu tháng 2/2026, Bộ Tài chính cho biết đã tiếp nhận 07 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và đang tổng hợp sơ bộ trước khi gửi lấy ý kiến Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.



