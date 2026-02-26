SiRUBA – Hành trình hơn 60 năm tiên phong phát triển máy may công nghiệp và giải pháp may tự động

Từ nền tảng R&D đến vị thế hàng đầu ngành may công nghiệp

Được thành lập từ năm 1965, SiRUBA xây dựng lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực máy may công nghiệp trên nền tảng chiến lược phát triển lấy R&D làm trọng tâm, đồng thời kiên định với tinh thần "khách hàng là đối tác". Thông qua việc liên tục cải tiến công nghệ, chuẩn hóa quy trình và nâng cao độ tin cậy của thiết bị, SiRUBA phát triển các giải pháp phù hợp với từng nhu cầu cụ thể, đồng hành cùng khách hàng trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của ngành dệt may.

Hiện nay, SiRUBA đã có mặt tại hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới và vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam hai chi nhánh Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa đội ngũ kỹ thuật, hệ thống dịch vụ và các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp may trong nước.

Với mạng lưới dịch vụ cùng đội ngũ kỹ thuật, đại diện kinh doanh và các vị trí chuyên trách được đào tạo bài bản, SiRUBA có khả năng linh hoạt điều chỉnh giải pháp theo yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo tác phong làm việc chuyên nghiệp trong suốt quá trình hợp tác.

Sự hiện diện trực tiếp này cho phép SiRUBA chủ động hỗ trợ kỹ thuật, rút ngắn thời gian phản hồi và đảm bảo dịch vụ được triển khai kịp thời tại từng thị trường. Cách tiếp cận lấy chất lượng sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật làm trọng tâm cũng giúp SiRUBA giữ vững vị thế trên thị trường quốc tế, đồng thời tạo dựng niềm tin với các doanh nghiệp may công nghiệp – nơi hiệu suất vận hành, độ bền và tính ổn định của thiết bị luôn là những yếu tố then chốt.

Tự động hóa theo chu trình may khép kín

Bên cạnh việc duy trì các dòng máy may điện tử, SiRUBA phát triển các giải pháp máy may tự động cho sản xuất công nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm phụ thuộc vào lao động tay nghề cao và đảm bảo chất lượng đồng đều.

Các dòng máy may tự động chuyên dụng của SiRUBA được thiết kế theo chu trình may khép kín và vận hành dựa trên chương trình cài đặt sẵn, cho phép máy thực hiện trọn vẹn từng công đoạn may với mức độ can thiệp thủ công tối thiểu, qua đó giúp giảm mạnh sự phụ thuộc vào tay nghề công nhân, đảm bảo chất lượng đồng đều và phù hợp cho sản xuất quy mô lớn.

Tiêu biểu cho xu hướng tự động hóa sâu trong ngành may mặc là loạt giải pháp chuyên biệt như ASC-TBH300 — hệ thống may lai và viền gấu áo tự động, cho phép hoàn thiện toàn bộ công đoạn chỉ trong một lần vận hành, giúp đường may ổn định và sản lượng luôn đồng đều. Với các dòng sản phẩm đồ lót, ASC-EWA100 mang đến bước tiến lớn khi gần như tự động hóa hoàn toàn công đoạn tra lưng quần nhờ cơ chế cảm biến căn mép và cấp thun chính xác, giảm phụ thuộc vào tay nghề người vận hành.

Trong những công đoạn đòi hỏi kiểm soát kích thước và độ bền mối nối, ASP-EBJ502-U ứng dụng công nghệ nối siêu âm kết hợp may cố định hai đầu dây chun, đảm bảo độ chính xác và tính đồng nhất cho từng sản phẩm. Bên cạnh đó, ASL-PSM101H — máy lập trình tạo mẫu khổ lớn — mở rộng khả năng xử lý các chi tiết may phức tạp theo chương trình cài đặt sẵn, giúp doanh nghiệp thay thế hiệu quả thao tác thủ công ở những công đoạn yêu cầu độ chính xác cao và tính lặp lại ổn định.

Tự động hóa quy trình may với hệ giải pháp máy may toàn diện

Thông qua năng lực R&D liên tục và định hướng số hóa thiết bị, SiRUBA phát triển hệ giải pháp máy may toàn diện, kết hợp giữa máy may điện tử và máy may tự động chuyên dụng, đáp ứng trọn vẹn các công đoạn trong sản xuất may công nghiệp hiện đại.

Các dòng máy may điện tử được phát triển dựa trên nền tảng R&D và công nghệ điều khiển số, hướng đến hiệu suất vận hành cao, độ ổn định đường may và khả năng kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn công nghiệp. Hệ thiết bị bao phủ đầy đủ các nhóm chức năng trọng yếu như máy vắt sổ, máy trần đè, máy móc xích nhiều kim, máy khóa mũi, máy bàn, máy thùa khuy, máy đính bọ và các hệ máy ráp chuyên dụng — tạo nên nền tảng công nghệ đồng bộ, phù hợp cho mọi quy mô và cấp độ sản xuất may.

Những model tiêu biểu như 747N, 647N, VC008N, DL9000P và C007N thể hiện rõ định hướng phát triển dựa trên công nghệ và dữ liệu: linh hoạt trong ứng dụng, ổn định trong hiệu suất, và hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành đồng thời duy trì chất lượng may nhất quán.

Song song đó, với sự tiến bộ của số hóa và công nghệ máy may, trí thông minh sẽ trở thành hướng phát triển then chốt tiếp theo. Máy may thông minh không chỉ mang lại sự tiện lợi trong vận hành tự động mà còn tích hợp công nghệ phân tích dữ liệu để giám sát và quản lý chính xác quá trình sản xuất. Điều này giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm đáng kể chi phí nhân công và cải thiện ổn định chất lượng sản phẩm. Những đổi mới công nghệ này đang trở thành công cụ quan trọng cho quản lý nhà máy may mặc theo hướng thông minh, góp phần giảm can thiệp thủ công và hạn chế sai sót do con người.

Củng cố hiện diện tại Việt Nam, tăng cường dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp

Ngành dệt may Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời chịu áp lực ngày càng lớn về năng suất, chất lượng và mức độ tự động hóa. Trước bối cảnh đó, SiRUBA không chỉ cung cấp thiết bị mà còn triển khai hệ thống dịch vụ hỗ trợ xuyên suốt quá trình đầu tư và vận hành của doanh nghiệp.

Cụ thể, trước khi triển khai, SiRUBA tư vấn giải pháp máy may và tự động hóa phù hợp với từng mô hình nhà máy. Trong quá trình đưa thiết bị vào vận hành, thương hiệu hỗ trợ lắp đặt, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và bảo trì nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Sau khi bàn giao, SiRUBA tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo kỹ thuật cho đội ngũ nhà máy, giúp doanh nghiệp chủ động khai thác và tối ưu dây chuyền sản xuất.

Có mặt tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 2020, vào ngày 15/01/2026, SiRUBA chính thức khai trương văn phòng đại diện mới, đánh dấu bước mở rộng toàn diện về quy mô, chức năng và khả năng cung cấp dịch vụ, qua đó tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và kết nối trực tiếp với khách hàng tại thị trường trọng điểm.

Trong khuôn khổ sự kiện, SiRUBA giới thiệu các giải pháp máy may tự động hóa thế hệ mới, cho phép khách hàng trực tiếp quan sát và đánh giá khả năng vận hành trong môi trường sản xuất mô phỏng. Hoạt động này góp phần khẳng định năng lực R&D và vị thế tiên phong của SiRUBA trên thị trường.

Các giải pháp được trình diễn có khả năng tích hợp linh hoạt vào dây chuyền sẵn có, vận hành ổn định và duy trì hiệu suất cao trong sản xuất quy mô lớn, qua đó thể hiện định hướng của SiRUBA trong việc phát triển các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất tổng thể cho doanh nghiệp may.

Trên nền tảng định hướng phát triển này, cùng với việc đầu tư cho R&D và phát triển đồng bộ các giải pháp máy may tự động và dịch vụ kỹ thuật, SiRUBA từng bước khẳng định vai trò đối tác tin cậy của doanh nghiệp may Việt Nam trong việc nâng cao hiệu suất và năng lực vận hành sản xuất công nghiệp.

Để tìm hiểu thêm về mạng lưới văn phòng và trung tâm dịch vụ của SiRUBA tại các thị trường, bạn đọc có thể tham khảo thông tin chi tiết tại:

https://siruba.com/vn/business-locations/