Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán lao dốc, tài sản các tỷ phú Việt Nam mất hơn 66.000 tỷ đồng

09-03-2026 - 17:20 PM | Doanh nghiệp

Chứng khoán lao dốc, tài sản các tỷ phú Việt Nam mất hơn 66.000 tỷ đồng

Phiên chứng khoán ngày 9/3 lao dốc kỷ lục khi giảm 115 điểm, khiến tài sản 8 tỷ phú USD của Việt Nam "bốc hơi" hơn 66.000 tỷ đồng chỉ trong một ngày.

Theo thống kê của Forbes , tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - giảm khoảng 1,5 tỷ USD (-6,03%) chỉ trong 1 phiên, còn 23,7 tỷ USD, xếp thứ 100 thế giới. Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu VIC giảm hết biên độ, còn 145.600 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, nhiều mã khác trong hệ sinh thái Vingroup như VHM của Vinhome, VRE của Vincom Retail và VPL của Vinpearl cũng đồng loạt giảm sàn.

Tài sản của bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, cũng giảm khoảng 186,3 triệu USD xuống 2,5 tỷ USD, đứng thứ 1.601 thế giới.

Cùng thời điểm, bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Phạm Thu Hương cũng là lãnh đạo Vingroup - ghi nhận mức giảm hơn 131 triệu USD, đưa tổng tài sản xuống còn khoảng 1,8 tỷ USD, xếp thứ 2.194 thế giới.

Tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet - giảm 117,2 triệu USD (-3,09%), xuống còn 3,6 tỷ USD, xếp thứ 1.145 thế giới.

Chứng khoán lao dốc, tài sản các tỷ phú Việt Nam mất hơn 66.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Tài sản các tỷ phú Việt lao dốc sau phiên chứng khoán giảm mạnh. (Ảnh chụp màn hình)

Khối tài sản của Chủ tịch Hòa Phát - Trần Đình Long, giảm 194,6 triệu USD, hiện còn 2,5 tỷ USD, đứng thứ 1.604 thế giới.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank đang sở hữu khối tài sản 2 tỷ USD - giảm 165,7 triệu USD. Ông hiện xếp thứ 1.999 thế giới.

Tài sản của ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank, cũng giảm 71 triệu USD, xuống 1 tỷ USD, xếp thứ 3.070 thế giới.

Chủ tịch Masan - Nguyễn Đăng Quang ghi nhận khối tài sản giảm 73,6 triệu USD, còn 991,7 triệu USD, đứng thứ 3.145 thế giới.

Ước tính, tài sản của 8 tỷ phú USD của Việt Nam đã giảm khoảng 2,5 tỷ USD (tương đương hơn 66.000 tỷ đồng) chỉ trong phiên giao dịch hôm nay.

Theo Bằng Lăng

VTCNews

Từ Khóa:
tỷ phú việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh giải thích: Việt Nam có 2 nhà máy lọc dầu lớn, tại sao vẫn phải nhập khẩu xăng dầu?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh giải thích: Việt Nam có 2 nhà máy lọc dầu lớn, tại sao vẫn phải nhập khẩu xăng dầu? Nổi bật

Nhân viên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đem về hơn 130 tỷ đồng lợi nhuận mỗi người, vượt mặt hàng loạt CTCK, bất động sản

Nhân viên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đem về hơn 130 tỷ đồng lợi nhuận mỗi người, vượt mặt hàng loạt CTCK, bất động sản Nổi bật

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi giải mã tương lai của "tập đoàn triệu tỷ" Petrovietnam trong kỷ nguyên trăm năm lập nước

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi giải mã tương lai của "tập đoàn triệu tỷ" Petrovietnam trong kỷ nguyên trăm năm lập nước

16:59 , 09/03/2026
Bắt giam cựu Chủ tịch HĐQT của công ty 1.700 tỷ

Bắt giam cựu Chủ tịch HĐQT của công ty 1.700 tỷ

16:20 , 09/03/2026
Hơn 8.000 người tham gia giải chạy Nagakawa Cúp Báo PTTH Bắc Ninh 2026

Hơn 8.000 người tham gia giải chạy Nagakawa Cúp Báo PTTH Bắc Ninh 2026

16:00 , 09/03/2026
Một doanh nghiệp muốn chia bổ sung thêm cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, nâng tỷ lệ cổ tức lên 30%

Một doanh nghiệp muốn chia bổ sung thêm cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, nâng tỷ lệ cổ tức lên 30%

15:57 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên