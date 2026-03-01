Cụ ông 98 tuổi biến khối gỗ mục làm củi thành "vàng", kiếm 200 tỷ mỗi năm cho vùng rốn lũ miền Trung

Cụ Đinh Công Ánh Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) hiện ghi nhận mức doanh thu khoảng 200 tỷ đồng mỗi năm từ trầm hương. Vùng nguyên liệu cây dó bầu tại địa phương đã đạt quy mô lên tới 1.000 ha. Khu vực này từng là rốn lũ miền Trung với nền kinh tế nông nghiệp bấp bênh.

Sự thay đổi cơ cấu kinh tế mang đậm dấu ấn của cụ Đinh Công Ánh. Ở tuổi 98, cụ đã lui về phía sau nghỉ ngơi. Dù vậy, mô hình nghề trầm do cụ khởi xướng vẫn đang cung cấp nguồn sinh kế ổn định cho hàng ngàn hộ dân.

Trước năm 1980, cây dó bầu mọc hoang khắp rừng Trường Sơn thường bị người dân cưa về làm củi. Bước ngoặt thị trường xuất hiện khi các thương lái lặn lội tìm mua nguyên liệu. Nhận thấy tiềm năng, cụ Ánh cùng vợ bắt đầu vào rừng tìm kiếm nguồn hàng.

Giai đoạn đầu, cụ chủ yếu khai thác và bán thô cả gốc cây. Sau thời gian quan sát thớ gỗ và học kỹ thuật tách lớp nhựa, cụ nhận ra trầm hương được hình thành từ quá trình tụ nhựa để vá vết thương trên thân cây. Nếu xử lý đúng kỹ thuật, một khối gỗ mục hoàn toàn có thể trị giá bạc tỷ.

Nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, cụ Ánh chuyển từ khai thác thô sang mua dó bầu về tự chế tác tại nhà. Các công đoạn đẽo phá hay xổ gạn đều đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối để không làm hỏng phần trầm quý giá.

Khi thành thạo, cụ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật xoi dó đục trầm cho người dân trong vùng. Nhận thấy tài nguyên tự nhiên có giới hạn, cụ chủ động vận động bà con chuyển sang mô hình tự ươm trồng cây dó bầu. Nhờ chiến lược này, Phúc Trạch chính thức tự chủ được nguồn cung nguyên liệu đầu vào.

Tầm nhìn xa đã tạo ra một hệ sinh thái sản xuất vững chắc. Các xưởng chế tác trầm hương liên tục được mở rộng. Nguồn thu nhập đột phá giúp người dân địa phương nâng cao đời sống, xây nhà và mua sắm phương tiện.

Lãnh đạo UBND xã Phúc Trạch xác nhận trầm hương hiện là sản phẩm chủ lực của vùng. Doanh thu 200 tỷ đồng mỗi năm là minh chứng rõ nét cho hiệu quả kinh tế. Chuỗi giá trị này đang tiếp tục mở rộng khi nhiều doanh nghiệp bắt đầu rót vốn hàng chục tỷ đồng để đầu tư hệ thống máy móc chiết xuất tinh dầu trầm.