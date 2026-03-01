Quên ngân hàng đi, đây mới là những 'cỗ máy in tiền' khủng nhất Việt Nam: 1 người làm, lãi chục tỷ

Kết thúc năm 2025, trong bảng xếp hạng 15 doanh nghiệp tài chính có chỉ số lợi nhuận trên mỗi nhân viên cao nhất, nhiều công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ có mức lợi nhuận trên mỗi nhân sự lên tới hàng chục tỷ đồng.

Dẫn đầu là Chứng khoán VIX với mức lợi nhuận/nhân viên đạt 78,1 tỷ đồng, con số này gấp hơn 7 lần so với năm 2024 (10,5 tỷ đồng/người) và bỏ xa vị trí thứ 2 hàng chục tỷ đồng. VIX ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 6.717 tỷ đồng với bộ máy nhân sự vô cùng tinh gọn chỉ 86 người, tăng 8 người so với đầu năm.

Doanh thu, lợi nhuận của VIX chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh, tức là công ty tự dùng vốn của mình để đầu tư cổ phiếu và các tài sản tài chính khác. Hoạt động tự doanh không đòi hỏi nhiều nhân sự. Một nhóm chuyên gia phân tích và giao dịch nhỏ nhưng hiệu quả có thể quản lý một danh mục đầu tư trị giá hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng. Khi các khoản đầu tư này tăng giá mạnh, lợi nhuận được tạo ra sẽ cực kỳ lớn so với chi phí nhân sự bỏ ra. Đây là mảng hoạt động có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ khi thị trường thuận lợi, và 2025 là một năm thuận lợi đối với VIX.﻿

Đứng ở vị trí thứ 2 là Chứng khoán Techcom (TCBS) với mức lợi nhuận/nhân viên đạt 12,1 tỷ đồng (tăng từ mức 9,8 tỷ đồng của năm 2024). Bộ máy nhân sự 588 người (tăng 97 người) đã mang lại lợi nhuận trước thuế đạt 7.109 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.

Nhóm ngành Quản lý tài sản có 2 đại diện góp mặt trong top 5 gồm Manulife Investment (MIMV) ở vị trí thứ 3 toàn bảng với mức lợi nhuận 11 tỷ đồng/nhân viên, doanh nghiệp này chỉ sử dụng đúng 32 nhân sự nhưng tạo ra 352 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2025. Doanh nghiệp thứ 2 là Eastspring Investments (EIFMC) gghi nhận mức hiệu suất 10,1 tỷ đồng/người nhờ tạo ra 262 tỷ đồng lợi nhuận trên một bộ máy chỉ vỏn vẹn 26 người.

Hanoi Re (PRE) là đại diện duy nhất của ngành Tái bảo hiểm với 46 nhân viên, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 301 tỷ đồng, tương ứng hiệu suất 6,6 tỷ đồng/người.

VPBankS (VPX) ghi nhận mức lợi nhuận 5,5 tỷ đồng/người, tăng hơn 3 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng số nhân sự cuối năm là 812 người (tăng 230 người) cùng lợi nhuận trước thuế bứt phá 267% lên mức 4.476 tỷ đồng đã giúp VPBankS góp mặt trong bảng xếp hạng.

Các công ty quản lý quỹ nội địa cũng không kém cạnh Techcom Capital (TCCAP) đạt 4,5 tỷ đồng/người (41 nhân sự) và SSIAM đạt 3,3 tỷ đồng/người (48 nhân sự)

Ở vị trí thứ 8, EVF với mức lợi nhuận/nhân viên ghi nhận 3,8 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 1.104 tỷ đồng trên bộ máy 288 người.

Vietcap (VCI) và SSI cùng có mức hiệu suất là 3,7 tỷ đồng/nhân viên. Trong đó, SSI sở hữu đội ngũ nhân sự vô cùng đông đảo lên tới 1.389 người, là doanh nghiệp đông nhân sự nhất trong bảng xếp hạng và mang về 5.083 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

SmartMind Securities (SMDS) lọt vào danh sách với hiệu suất 3,5 tỷ đồng/nhân viên (48 nhân sự).

ACBS (Chứng khoán ACB) đạt mức 3,2 tỷ đồng/nhân viên nhờ lợi nhuận 1.254 tỷ đồng trên quy mô 386 nhân sự.

Hai vị trí cuối cùng trong Top 15 thuộc về Chứng khoán Thiên Việt (TVS) với 3,1 tỷ đồng/nhân viên và Chứng khoán VietinBank (CTS) với 2,9 tỷ đồng/nhân viên.