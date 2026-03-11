Vietmap và Ford Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược: Nâng tầm trải nghiệm lái xe an toàn tại Việt Nam

Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc cung cấp các giải pháp camera hành trình thông minh, được tối ưu hóa để tương thích hoàn hảo với hệ sinh thái các dòng xe Ford tại thị trường Việt Nam; mà còn khẳng định năng lực của công nghệ Việt trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo tiền đề vững chắc để vươn tầm ra các thị trường khu vực trong tương lai.

Sự giao thoa giữa tiêu chuẩn toàn cầu và công nghệ bản địa

Hợp tác chiến lược giữa Ford Việt Nam và Vietmap tập trung vào mục tiêu mang đến sự an toàn và tiện nghi tối đa cho người lái. Bằng việc chuẩn hóa các giải pháp ghi hình và cảnh báo giao thông tiên tiến, hai bên cam kết nâng cao giá trị trải nghiệm cho khách hàng Ford thông qua những sản phẩm phụ kiện thông minh, đồng bộ và đạt chuẩn kỹ thuật quốc tế. Đây là minh chứng rõ nét cho hành trình phát triển của Vietmap, từ một đơn vị dẫn đầu thị trường nội địa trở thành đối tác tin cậy của hãng xe hàng đầu thế giới.

Hợp tác chiến lược giữa Ford Việt Nam và Vietmap mong muốn mang đến sự an toàn và tiện nghi tối đa cho người dùng.

Hợp tác chiến lược: Chuẩn hóa giải pháp ghi hình thông minh cho xe Ford

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược này, Ford Việt Nam và Vietmap bước đầu cùng thống nhất lựa chọn hai dòng sản phẩm chủ lực là TS-3K và TS-5K, giúp tăng cường hỗ trợ người lái và gia tăng giá trị sở hữu cho khách hàng Ford tại Việt Nam. Đồng thời, hai bên định hướng mở rộng hợp tác theo từng giai đoạn, tạo tiền đề đưa thêm các dòng sản phẩm và giải pháp công nghệ khác của Vietmap vào hệ sinh thái phụ kiện chính hãng của Ford, không chỉ tại Việt Nam mà còn hướng tới toàn khu vực Đông Nam Á.

Vietmap TS-5K: Độc quyền công nghệ - Khác biệt tạo xu hướng

TS-5K được lựa chọn là giải pháp camera hành trinh cao cấp dẫn đầu xu hướng công nghệ. Sản phẩm sở hữu khả năng ghi hình kênh trước với độ phân giải 4K kết hợp cảm biến Sony Starvis IMX415, mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét vượt trội.

Thiết bị chinh phục nhiều tài xế Việt không chỉ bởi thiết kế sang trọng, nhỏ gọn mà còn dựa trên những tính năng cao cấp, hỗ trợ việc lái xe thuận tiện và thông minh hơn. Nổi bật:

Hỗ trợ lái xe an toàn ADAS: TS-5K tích hợp hệ thống ADAS tiên tiến với các cảnh báo trực quan như: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm với người tham gia giao thông và cảnh báo xe phía trước di chuyển.

Kết nối một chạm: Với ứng dụng VIETMAP REC và băng tần Wifi 5.0 GHz, người dùng có thể trích xuất dữ liệu cực nhanh, đặc biệt hữu ích trong các tình huống khẩn cấp cần bằng chứng tức thời.

Camera hành trình Vietmap TS-5K.

Vietmap TS-3K: Tối giản, đa năng và bền bỉ

TS-3K là giải pháp ghi hình toàn cảnh trước và sau xe với thiết kế nhỏ gọn, mang lại tính thẩm mỹ cao khi lắp đặt.

Cảm biến Sony Starvis 2 thế hệ mới: Sản phẩm được nâng cấp với cảm biến IMX675, cho phép ghi hình 2 kênh: 3K trước và Full HD sau rõ nét ngay cả trong môi trường ánh sáng yếu hoặc ban đêm.

Vận hành bền bỉ: Trang bị pin siêu tụ điện giúp nâng cao tuổi thọ thiết bị và đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ghi hình đỗ xe thông minh: Hỗ trợ đa chế độ ghi hình khi đỗ xe - Time-lapse hoặc khi có va chạm, giúp chủ xe Ford hoàn toàn an tâm ngay cả khi không ở gần phương tiện.

Camera hành trình Vietmap TS-3K.

Cả hai dòng sản phẩm đều thừa hưởng hệ thống cảnh báo giao thông bằng giọng nói độc quyền của Vietmap. Dữ liệu biển báo, tốc độ giới hạn, khu dân cư... được đội ngũ chuyên gia cập nhật thường xuyên mỗi tháng một lần, hoạt động độc lập không cần internet, giúp người lái tuân thủ luật lệ giao thông một cách dễ dàng và an toàn nhất. Ngoài ra, tính năng điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt cho phép tài xế thực hiện các lệnh lưu hình ảnh, ghi âm,...rảnh tay mà không cần rời tay khỏi vô-lăng, giúp tăng sự tập trung khi lưu thông.

Thông qua các mẫu camera hành trình như TS-3K và TS-5K, Ford Việt Nam cung cấp cho khách hàng một công cụ hỗ trợ lái xe an toàn và tuân thủ luật giao thông hiệu quả.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Ford Việt Nam và Vietmap không chỉ dừng lại ở một dấu mốc thương hiệu, mà còn mang đến những giá trị sử dụng thực tế và kịp thời cho thị trường ô tô. Sự hợp tác chiến lược của các giải pháp công nghệ Vietmap trên hệ sinh thái xe Ford là bước tiến quan trọng trong việc nội địa hóa các tiện ích thông minh, giúp mỗi chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là người bạn đồng hành thấu hiểu từng cung đường tại Việt Nam.