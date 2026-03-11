Nói về làn sóng bán dẫn, giám đốc tập đoàn logistics từ Đức: "Chúng tôi thấy sự phát triển của các công ty trong nước như Viettel, FPT"

Tại sự kiện ra mắt Báo cáo Kết nối Toàn cầu DHL 2026 diễn ra tại Hà Nội, các lãnh đạo cao cấp của DHL đã bày tỏ niềm tin về những cơ hội tăng trưởng tại thị trường Việt Nam.

Toàn cầu hóa đạt mức kỷ lục bất chấp căng thẳng địa chính trị

Theo báo cáo được công bố bởi DHL và Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York, mức độ toàn cầu hóa của thế giới đạt 25% vào năm 2025, tương đương với mức cao kỷ lục được thiết lập vào năm 2022 bất chấp sự gia tăng căng thẳng địa chính trị, thuế quan của Mỹ và tình hình đầy biến động chưa từng có về chính sách thương mại trong tương lai.

Ông John Pearson, Giám đốc Điều hành của DHL Express, nhận định: "Quá trình toàn cầu hóa vẫn đang giữ vững vị thế của mình – và điều đó đã nói lên rất nhiều về giá trị của nó."

Báo cáo cho thấy các quốc gia và doanh nghiệp không còn hoạt động độc lập trong nước, mà đẩy mạnh mở rộng quan hệ thương mại trên trường quốc tế.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Thương mại toàn cầu tăng trưởng nhanh hơn trong năm 2025 so với bất kỳ năm nào kể từ năm 2017, ngoại trừ giai đoạn biến động do đại dịch Covid-19.

Hoạt động thương mại liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đã tăng mạnh khi các quốc gia và doanh nghiệp đua nhau xây dựng hạ tầng AI. Theo số liệu của WTO, các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đã đóng góp 42% vào tăng trưởng thương mại hàng hóa trong ba quý đầu năm 2025.

Tiềm năng tăng trưởng tại thị trường Việt Nam

Phiên thảo luận đã làm rõ vai trò của Việt Nam trong chiến lược của DHL. Ông Bernardo Bautista, Giám đốc điều hành, DHL Express Việt Nam cho biết, DHL có tham vọng tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam cho năm nay.

"Việt Nam có dân số lớn, khoảng 100 triệu người, dân số trẻ và có tính di động cao. Việt Nam cũng có rất nhiều hiệp định thương mại, ví dụ như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), CPTPP."

"Ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam cũng đang chuyển đổi sang lắp ráp, thử nghiệm và thiết kế, đồng thời tăng trưởng nhanh chóng về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Chúng tôi thấy sự phát triển của các công ty trong nước như Viettel, FPT. Chúng tôi cũng thấy sự phát triển của các trung tâm dữ liệu. Vì vậy, Việt Nam hiện là một thị trường rất thú vị đối với chúng tôi." - ông Bernardo Bautista nói.



Ông Laurence Cheung cũng thấy một số lĩnh vực tăng trưởng rất mạnh tại Việt Nam. Nói về lĩnh vực năng lượng, ông Laurence chia sẻ góc nhìn qua hai khía cạnh. Thứ nhất, về tiêu thụ, Việt Nam vẫn còn khá phụ thuộc vào cách truyền thống như than để sản xuất điện và cả thủy điện. Nhưng đồng thời, sự tăng trưởng đặc biệt của năng lượng tái tạo cho gió, cho mặt trời cũng đang gia tăng. DHL giúp khách hàng nhập khẩu các lô hàng rời lớn để phục vụ các địa điểm điện gió ngoài khơi và cả trên đất liền.

Đồng thời có khá nhiều xe điện, đặc biệt là taxi trên đường phố Việt Nam.

Đối với năng lượng mặt trời, ông Laurence cho biết đó cũng là một trong những lĩnh vực then chốt, thúc đẩy khách hàng chính.

Về đầu tư tại Việt Nam, ông Bertrand Juvigny, Giám đốc điều hành, DHL Supply Chain Việt Nam cho biết, về không gian kho bãi, DHL đã xây dựng khoảng 20.000m2 tại Bắc Ninh, sẵn sàng đi vào hoạt động vào giữa năm 2024. Đang xem xét bổ sung thêm 30.000m2 nữa tại miền Nam Việt Nam. ﻿

Đối với bộ phận Chuyển phát hàng hóa toàn cầu, ông Laurence chia sẻ, gần đây, DHL đã triển khai chương trình thuê chuyến bay riêng để chở hàng sang Mỹ và đầu tư các kho gom hàng đường biển quy mô lớn tại Hải Phòng (4.000 m2) và miền Nam (7.000 m2).

Ông Bernardo Bautista cho biết đã nâng cấp cổng trung chuyển quốc tế và các trung tâm dịch vụ tại Hà Nội, đồng thời theo dõi sát sao tiến độ sân bay mới ở miền Nam để tiếp tục đầu tư.

Nói về tầm quan trọng của Việt Nam, Bernardo Bautista chia sẻ Việt Nam nằm trong danh sách 20 quốc gia DHL xác định có sự tập trung tăng trưởng đặc biệt trên toàn cầu. Việt Nam được chọn vì quy mô và tiềm năng phát triển tổng thể. Mặc dù DHL có mặt tại 6 quốc gia khác ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nhưng quỹ đạo tăng trưởng của Việt Nam là một trong những quỹ đạo nhanh nhất trong khu vực.

Bổ sung thêm, ông Lawrence Cheung cho biết, nếu nói về quy mô cơ sở, Việt Nam có thể chưa so sánh được với tất cả các quốc gia khác. Nhưng nếu nói về sự tăng trưởng, ban lãnh đạo của DHL đặt kỳ vọng rất cao. Đó là lý do tại sao DHL tổ chức hội nghị này tại Hà Nội.

"Trong thâm tâm tôi, Việt Nam chắc chắn là cực kỳ quan trọng." - ông Lawrence Cheung nói﻿.

DHL là 1 phần của Tập đoàn DHL, tập đoàn logistics và chuyển phát nhanh quốc tế hàng đầu thế giới, có trụ sở chính tại Đức. Tập đoàn đạt doanh thu khoảng 84,2 tỷ EUR vào năm 2024.﻿