CEO của Masan Group muốn chi 300 tỷ mua vào 5 triệu cổ phiếu MSN giữa lúc thị giá giảm sâu

11-03-2026 - 09:36 AM | Doanh nghiệp

Nếu thương vụ hoàn tất như đăng ký, CEO của Masan sẽ nâng tổng lượng sở hữu lên hơn 8,95 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0,59% vốn điều lệ.

Ngày 11/3, ông Danny Le, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) vừa đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu MSN nhằm mục đích đầu tư và gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 16/03/2026 đến 14/04/2026.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Le Danny đang nắm giữ hơn 3,95 triệu cổ phiếu, tương đương 0,26% vốn điều lệ của công ty.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/3, cổ phiếu MSN có giá 68.300 đồng/cp, giảm 12% so với 1 tháng trước đó. ﻿

Ước tính ﻿ông Le Danny sẽ chi ra khoảng 341 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ này.

Ông Danny Le (SN 1984) bắt đầu ngồi ghế CEO Masan từ giữa tháng 6/2020, thay cho ông Nguyễn Đăng Quang.﻿

Ông Danny Le sinh năm 1984 là một trong số những “cánh tay đắc lực” nhất của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang. Ông Danny Le có bằng Cử nhân tại Đại học Bowdoin, Mỹ.

Trước khi gia nhập Masan Group, ông Danny Le từng là chuyên viên phân tích, bộ phận Ngân hàng Đầu tư tại Morgan Stanley. Ông từng thực hiện nhiều thương vụ M&A cùng với các giao dịch trên thị trường vốn và tư nhân hoá cho rất nhiều khách hàng.

Năm 2010, ông Danny Le chính thức gia nhập Masan Group. Khi đó, ông đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Chiến lược và Phát triển của Masan. Ông từng được giới thiệu trên Diễn đàn M&A Việt Nam là người có vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược tăng trưởng của Masan Group.

Giá Vonfram tăng phi mã, MSR trở thành chất xúc tác lợi nhuận cho Masan

Phụng Tiên

