Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

11-03-2026 - 08:45 AM | Doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo định hướng mô hình tập đoàn.

Chiều 10/3, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp về đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 theo định hướng tổ chức lại doanh nghiệp theo mô hình tập đoàn.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, mục tiêu cơ cấu lại nhằm chuyển đổi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sang mô hình Tập đoàn kinh tế hoạt động theo mô hình nhóm Công ty mẹ (Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) – công ty con.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam là công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam trên cơ sở chuyển đổi mô hình Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đảm bảo năng lực theo yêu cầu để tham gia triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bộ Tài chính đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2035, giá trị sản lượng và doanh thu toàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (sau khi thành lập) sẽ tăng bình quân từ 10%/năm trở lên.

Cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP.

Nội dung cơ cấu lại doanh nghiệp bao gồm nhiều nội dung như: ngành nghề kinh doanh; phương án cơ cấu lại tài chính, vốn và tài sản; cơ cấu lại nhân sự và tổ chức bộ máy quản lý; kế hoạch/danh mục sắp xếp, cơ cấu lại công ty mẹ, các đơn vị thành viên; lộ trình thực hiện.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết việc xây dựng đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngành đường sắt trong giai đoạn mới, khi nhiều dự án và tuyến đường sắt đang được chuẩn bị triển khai.

Theo Phó Thủ tướng, thực tiễn phát triển hệ thống đường sắt trong nước cũng như kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều quốc gia có mạng lưới đường sắt phát triển như Trung Quốc, Đức, Pháp, Nga, Nhật Bản hay Hàn Quốc đều tổ chức doanh nghiệp đường sắt theo mô hình tập đoàn để tập trung nguồn lực. Vì vậy, việc định hướng nâng cấp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành tập đoàn được cho là cần thiết.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng nhấn mạnh, việc thành lập Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam về bản chất là nâng cấp mô hình hiện có, bởi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hiện đã hoạt động theo cấu trúc công ty mẹ - công ty con. Do đó, quá trình chuyển đổi cần tạo ra động lực phát triển thực chất từ bên trong, tránh tình trạng "bình mới rượu cũ".

Nếu hình thành tập đoàn, ngành đường sắt sẽ có điều kiện phát triển các lĩnh vực quan trọng như công nghiệp chế tạo trong ngành (chế tạo toa xe, đầu máy, thiết bị), phát triển logistics, quản lý và khai thác các tuyến đường sắt cao tốc cũng như các tuyến hiện hữu.

Bên cạnh đó, mô hình tập đoàn cũng được kỳ vọng giúp khai thác hiệu quả hơn hạ tầng đường sắt, tăng cường liên kết với khu vực tư nhân để mở rộng hệ sinh thái phát triển ngành.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.


Theo PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quên ngân hàng đi, đây mới là những 'cỗ máy in tiền' khủng nhất Việt Nam: 1 người làm, lãi chục tỷ

Quên ngân hàng đi, đây mới là những 'cỗ máy in tiền' khủng nhất Việt Nam: 1 người làm, lãi chục tỷ Nổi bật

Chủ tịch HĐQT Petrolimex hứa: Có thể hy sinh lợi nhuận để nhập thêm xăng dầu cung cấp cho thị trường

Chủ tịch HĐQT Petrolimex hứa: Có thể hy sinh lợi nhuận để nhập thêm xăng dầu cung cấp cho thị trường Nổi bật

Kỷ lục chưa từng có: Việt Nam vừa có 8 tỷ phú USD, vợ và em vợ ông Phạm Nhật Vượng lần đầu góp mặt

Kỷ lục chưa từng có: Việt Nam vừa có 8 tỷ phú USD, vợ và em vợ ông Phạm Nhật Vượng lần đầu góp mặt

08:40 , 11/03/2026
Nói về làn sóng bán dẫn, giám đốc tập đoàn logistics từ Đức: "Chúng tôi thấy sự phát triển của các công ty trong nước như Viettel, FPT"

Nói về làn sóng bán dẫn, giám đốc tập đoàn logistics từ Đức: "Chúng tôi thấy sự phát triển của các công ty trong nước như Viettel, FPT"

08:35 , 11/03/2026
Năm 2026, F88 đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng, tăng 25%

Năm 2026, F88 đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng, tăng 25%

08:00 , 11/03/2026
Tấn công mạng gia tăng, doanh nghiệp đối mặt rủi ro từ "độ trễ phát hiện"

Tấn công mạng gia tăng, doanh nghiệp đối mặt rủi ro từ "độ trễ phát hiện"

08:00 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên