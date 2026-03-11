Con trai "vua cá rô phi" ra tay giải cứu cổ phiếu: Mua 1 triệu ANV khi giá rơi về mức thấp nhất 3 tháng

Ông Doãn Chí Thiên, Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Nam Việt, vừa thông báo đăng ký mua một triệu cổ phiếu ANV.

Ông Thiên là con ruột của Tổng giám đốc đương nhiệm Doãn Tới. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 13/03/2026 đến ngày 11/04/2026 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông Thiên tại Nam Việt sẽ được nâng từ 0,05% lên mức 0,43% vốn điều lệ, tương đương 1.141.998 đơn vị. Dựa trên thị giá 22.900 đồng chốt phiên sáng ngày 11/03/2026, ước tính ông Thiên cần chi khoảng 23 tỷ đồng để thực hiện thương vụ này.

Động thái gia tăng sở hữu của lãnh đạo Nam Việt diễn ra trong bối cảnh thị giá ANV đang ghi nhận sự điều chỉnh. Từ vùng giá 26.000 đến 29.000 đồng được duy trì trong những tháng đầu năm 2026, cổ phiếu này hiện đã lùi về mốc 22.900 đồng, mức thấp nhất trong vòng ba tháng qua.

Quyết định mua vào của ông Thiên cho thấy sự thay đổi trong xu hướng giao dịch nội bộ. Trong năm 2025, những người có liên quan đến ông Doãn Tới chủ yếu thực hiện các lệnh bán ra với khối lượng lớn.

Diễn biến giá cổ phiếu hiện tại có phần trái ngược với kết quả kinh doanh năm 2025 của Nam Việt. Kết thúc năm vừa qua, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 1.000 tỷ đồng, tăng 21 lần so với năm trước.

Yếu tố hỗ trợ chính đến từ chiến lược thâm nhập thị trường Brazil và việc đẩy mạnh xuất khẩu cá rô phi sang thị trường Mỹ. Các chỉ số hiệu quả sử dụng vốn của công ty cũng duy trì ở mức cao, với tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản đạt 17,2% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 28,3%.

Liên quan đến công tác quản trị, Hội đồng quản trị Nam Việt vừa thông qua nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Thời hạn mới được chốt chậm nhất là ngày 30/06/2026 thay vì khung thời gian thông thường. Ban lãnh đạo công ty cho biết việc lùi lịch họp nhằm có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.