Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con trai "vua cá rô phi" ra tay giải cứu cổ phiếu: Mua 1 triệu ANV khi giá rơi về mức thấp nhất 3 tháng

11-03-2026 - 10:41 AM | Doanh nghiệp

Con trai "vua cá rô phi" ra tay giải cứu cổ phiếu: Mua 1 triệu ANV khi giá rơi về mức thấp nhất 3 tháng

Mặc dù lợi nhuận năm 2025 tăng trưởng 21 lần, thị giá cổ phiếu ANV lại trượt về đáy ba tháng khiến con trai Tổng giám đốc Nam Việt quyết định chi gần 23 tỷ đồng đăng ký mua vào.

Ông Doãn Chí Thiên, Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Nam Việt, vừa thông báo đăng ký mua một triệu cổ phiếu ANV.

Ông Thiên là con ruột của Tổng giám đốc đương nhiệm Doãn Tới. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 13/03/2026 đến ngày 11/04/2026 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông Thiên tại Nam Việt sẽ được nâng từ 0,05% lên mức 0,43% vốn điều lệ, tương đương 1.141.998 đơn vị. Dựa trên thị giá 22.900 đồng chốt phiên sáng ngày 11/03/2026, ước tính ông Thiên cần chi khoảng 23 tỷ đồng để thực hiện thương vụ này.

Động thái gia tăng sở hữu của lãnh đạo Nam Việt diễn ra trong bối cảnh thị giá ANV đang ghi nhận sự điều chỉnh. Từ vùng giá 26.000 đến 29.000 đồng được duy trì trong những tháng đầu năm 2026, cổ phiếu này hiện đã lùi về mốc 22.900 đồng, mức thấp nhất trong vòng ba tháng qua.

Quyết định mua vào của ông Thiên cho thấy sự thay đổi trong xu hướng giao dịch nội bộ. Trong năm 2025, những người có liên quan đến ông Doãn Tới chủ yếu thực hiện các lệnh bán ra với khối lượng lớn.

Diễn biến giá cổ phiếu hiện tại có phần trái ngược với kết quả kinh doanh năm 2025 của Nam Việt. Kết thúc năm vừa qua, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 1.000 tỷ đồng, tăng 21 lần so với năm trước.

Yếu tố hỗ trợ chính đến từ chiến lược thâm nhập thị trường Brazil và việc đẩy mạnh xuất khẩu cá rô phi sang thị trường Mỹ. Các chỉ số hiệu quả sử dụng vốn của công ty cũng duy trì ở mức cao, với tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản đạt 17,2% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 28,3%.

Liên quan đến công tác quản trị, Hội đồng quản trị Nam Việt vừa thông qua nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Thời hạn mới được chốt chậm nhất là ngày 30/06/2026 thay vì khung thời gian thông thường. Ban lãnh đạo công ty cho biết việc lùi lịch họp nhằm có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Quá nhanh: Con trai Chủ tịch Trần Đình Long đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG khi giá chạm đáy 6 tháng

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CEO của Masan Group muốn chi 300 tỷ mua vào 5 triệu cổ phiếu MSN giữa lúc thị giá giảm sâu

CEO của Masan Group muốn chi 300 tỷ mua vào 5 triệu cổ phiếu MSN giữa lúc thị giá giảm sâu Nổi bật

Chủ chuỗi bệnh viện tư lớn hàng đầu Việt Nam có Tổng giám đốc mới sinh năm 1993

Chủ chuỗi bệnh viện tư lớn hàng đầu Việt Nam có Tổng giám đốc mới sinh năm 1993 Nổi bật

Lão nông Đắk Nông thu 1,8 tỷ đồng từ nuôi loài 'thủy quái' râu dài, không xương, không vảy

Lão nông Đắk Nông thu 1,8 tỷ đồng từ nuôi loài 'thủy quái' râu dài, không xương, không vảy

09:51 , 11/03/2026
Cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

08:45 , 11/03/2026
Kỷ lục chưa từng có: Việt Nam vừa có 8 tỷ phú USD, vợ và em vợ ông Phạm Nhật Vượng lần đầu góp mặt

Kỷ lục chưa từng có: Việt Nam vừa có 8 tỷ phú USD, vợ và em vợ ông Phạm Nhật Vượng lần đầu góp mặt

08:40 , 11/03/2026
Nói về làn sóng bán dẫn, giám đốc tập đoàn logistics từ Đức: "Chúng tôi thấy sự phát triển của các công ty trong nước như Viettel, FPT"

Nói về làn sóng bán dẫn, giám đốc tập đoàn logistics từ Đức: "Chúng tôi thấy sự phát triển của các công ty trong nước như Viettel, FPT"

08:35 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên