Eurowindow Central Avenue: Dấu ấn tiến độ trong hành trình kiến tạo không gian sống thượng lưu





Khi hoàn thiện, Eurowindow Central Avenue sẽ là khu đô thị thượng lưu, hiện đại bậc nhất trung tâm (TP Vinh).

Tính đến tháng 3/2026, các hạng mục hạ tầng đã ghi nhận những bước tiến quan trọng. Các tuyến đường nội khu đã được trải nhựa, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông nội bộ và tạo diện mạo khang trang cho toàn dự án. Khu vực vườn hoa, bể bơi và nhà phụ trợ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối, dự kiến hoàn thành sơ bộ vào cuối tháng 5/2026.

Bên cạnh đó, các căn shophouse đang chuẩn bị lợp mái tầng 5, các căn biệt thự đã thi công đổ sàn tầng 3, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về kỹ thuật và an toàn lao động. Ngoài ra, các hạng mục thiết yếu phục vụ đời sống cư dân như khu vực để xe và trường mầm non cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Việc các hạng mục trọng điểm được triển khai đúng kế hoạch đã góp phần củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư đối với dự án.

Khu đô thị Eurowindow Central Avenue đang hoàn thiện nhiều hạng mục.

Đại diện Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bất động sản Eurowindow Nghi Phú – chủ đầu tư dự án – chia sẻ: "Chúng tôi định hướng phát triển Eurowindow Central Avenue trở thành khu đô thị thượng lưu đẳng cấp hàng đầu (TP. Vinh), nơi cư dân được tận hưởng khu đô thị xanh ngay giữa trung tâm phố thị sầm uất với tiện ích đa dạng.

Chưa có khu đô thị nào ở Vinh sử dụng 100% cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính dán an toàn và kính cản nhiệt Low E, hệ cửa mái kính trượt cảm biến thời tiết thông minh hay trang bị hệ thống năng lượng mặt trời, thùng rác thông minh, góp phần nâng cao chuẩn sống cho cư dân. Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới, dự án sẽ sớm hoàn thiện để chào đón những chủ nhân tinh hoa đầu tiên."

Với tiến độ thi công khẩn trương, bài bản cùng định hướng phát triển bền vững, Eurowindow Central Avenue đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu kiến tạo khu đô thị xanh, thượng lưu, hiện đại và đáng sống bậc nhất tại (TP. Vinh), mở ra không gian sống đẳng cấp cho cộng đồng cư dân tương lai.

Bên cạnh lợi thế về tiến độ triển khai nhanh chóng, dự án còn được đông đảo giới đầu tư đánh giá cao sở hữu vị trí đắt giá tại trung tâm (TP. Vinh), thủ phủ tỉnh Nghệ An, thuộc phường Vinh Phú và Vinh Lộc, sát giao điểm giữa đại lộ Vinh - Cửa Lò và đại lộ Lê Nin, liền kề các trục đường lớn như Phạm Đình Toái, Lý Tự Trọng và Chu Trạc, khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue được đánh giá là dự án nhận nhiều sự quan tâm nhất hiện nay. Dự án cận kề các khu dân cư hiện hữu với lợi thế về hạ tầng kết nối vượt trội, thuận lợi giao thương, mở ra cơ hội đầu tư, khai thác kinh doanh sinh lời bền vững, tiềm năng tăng giá cao.

Khu đô thị còn có hàng loạt tiện ích nội khu như: bể bơi ngoài trời, sân thể thao, sân chơi trẻ em, trường mầm non, nhà văn hóa, bãi đỗ xe,...đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của mọi tầng lớp cư dân.

Trong thời gian tới, khi dự án dần hoàn thiện và đi vào vận hành, khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue hứa hẹn mang đến một chuẩn sống thượng lưu mới giữa trung tâm (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An. Sở hữu sản phẩm tại đây không chỉ đồng nghĩa với việc nắm giữ một không gian an cư đẳng cấp mà còn là cơ hội đón đầu tiềm năng tăng giá và sinh lời bền vững.



