Trong cuộc đua tái định vị bản đồ kinh tế phía Bắc, Hà Nội và Bắc Ninh đang kích hoạt loạt siêu dự án hạ tầng cấp quốc gia, với tâm điểm là hai cặp cửa ngõ chiến lược: Sân bay quốc tế Nội Bài – Sân bay Gia Bình và Ga Hà Nội – Ga Ngọc Hồi.

Đáng chú ý, không chỉ lớn hơn về quy mô, các cửa ngõ hạ tầng mới còn tạo nên sự tăng trưởng bất động sản vượt trội.

Theo quy hoạch, sân bay Gia Bình và ga Ngọc Hồi sẽ là hai trung tâm trung chuyển đa phương thức, kết nối cao tốc – vành đai – tàu điện. Qua đó, chúng đóng vai trò hạt nhân hút vốn và hình thành chuỗi đô thị – logistics quanh cửa ngõ mới.

Sân bay Gia Bình được nâng cấp từ sân bay quân sự, mở rộng lên gần 2.000 ha, gấp khoảng 1,3 lần Sân bay quốc tế Nội Bài hiện tại(~ 1.500 ha), trở thành sân bay có quy mô lớn nhất miền Bắc. Dự án định hướng theo mô hình đô thị đa kết nối (TOD), với công suất 30 - 50 triệu khách/năm, đóng vai trò chia tải chiến lược cho Nội Bài.

Dù cách trung tâm Hà Nội hơn 40 km, dự án có lợi thế kết nối trực tiếp các trục hạ tầng liên vùng và đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để hoàn thành xây dựng giai đoạn đầu vào cuối năm 2026 và vận hành thử vào tháng 2/2027.

Ngược lại, Nội Bài hiện vẫn là cửa ngõ hàng không chủ lực của thủ đô. Song cấu trúc hai sân bay song song sẽ giúp miền Bắc gia tăng đáng kể năng lực vận tải và điều phối lưu lượng trong dài hạn. Ảnh: ACV

Trong khi đó, Ga Ngọc Hồi được quy hoạch với quy mô gần 250 ha, trở thành tổ hợp ga đường sắt lớn nhất Việt Nam và đứng thứ hai Đông Nam Á (chỉ sau ga Krung Thep Aphiwat của Thái Lan). Đây là điểm bắt đầu của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam trị giá 67 tỷ USD, kết nối xuyên suốt 20 tỉnh thành.

Hiện nay, khu vực này chủ yếu là đất nông nghiệp và kho bãi, đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sẵn sàng cho ngày khởi công dự kiến vào năm 2026.