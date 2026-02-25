Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TP HCM sẽ triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ GIS (Hệ thống thông tin địa lý) để đánh số và gắn biển số nhà thống nhất trên toàn địa bàn.

Theo thông tin đăng tải trên Trang tin Điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc triển khai ứng dụng phần mềm thống nhất trong đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM chủ trì nghiên cứu, đánh giá, xây dựng, lựa chọn và hoàn thiện phần mềm ứng dụng công nghệ GIS dùng chung phục vụ công tác đánh số và gắn biển số nhà trên toàn địa bàn.

Giảm nhầm lẫn do trùng tên đường, “siêu số”

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, số lượng tuyến đường trùng tên tại TP HCM gia tăng, gây khó khăn trong quản lý và định vị. Nhiều tuyến như Nguyễn Văn Trỗi, Lê Lợi xuất hiện ở nhiều phường khác nhau.

TP HCM sẽ đánh số nhà bằng công nghệ GIS, vậy GIS là gì?- Ảnh 1.

Đường Nguyễn Văn Trỗi có ở TP HCM (quận 3 và Phú Nhuận cũ) và phường Dĩ An (Bình Dương cũ). Ảnh: Mạnh Tùng

Bên cạnh đó, tình trạng địa chỉ có 4-5 dấu gạch chéo (“xuyệt”) vẫn tồn tại ở một số khu vực, khiến việc tìm kiếm, giao dịch hành chính và hoạt động kinh tế gặp trở ngại.

Việc chuẩn hóa số nhà bằng nền tảng số được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng trên, đồng thời tạo nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý đô thị trong giai đoạn chuyển đổi số.

Công nghệ GIS là gì, thay đổi cách quản lý địa chỉ ra sao?

GIS (Geographic Information Systems) là hệ thống công nghệ trên nền tảng máy tính, cho phép thu thập, lưu trữ, quản lý, phân tích và hiển thị dữ liệu gắn với yếu tố không gian.

Khác với phương thức quản lý thủ công hoặc sử dụng bản đồ giấy, GIS cho phép:

- Tích hợp nhiều lớp dữ liệu trên cùng một nền bản đồ số

- Cập nhật thông tin nhanh chóng, giảm sai lệch và trùng lặp

- Đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan

TP HCM sẽ đánh số nhà bằng công nghệ GIS, vậy GIS là gì?- Ảnh 2.

Trong quý I/2026, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM sẽ đánh giá mô hình GIS đang triển khai thí điểm tại phường An Khánh.

Trong lĩnh vực quản lý đô thị, việc ứng dụng GIS giúp chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa chỉ, hỗ trợ cấp giấy chứng nhận số nhà, giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ quy hoạch, cứu hộ cứu nạn và phát triển hạ tầng số.

Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM được giao làm đầu mối nghiên cứu, lựa chọn và hoàn thiện phần mềm GIS dùng chung cho toàn thành phố, đảm bảo khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu theo quy định.

Trong quý I/2026, đơn vị này sẽ đánh giá mô hình GIS đang triển khai thí điểm tại phường An Khánh.

- Nếu đáp ứng yêu cầu và giúp rút ngắn thời gian triển khai, phần mềm sẽ được nâng cấp để áp dụng toàn địa bàn.

- Nếu không đạt, thành phố sẽ xây dựng phần mềm mới theo quy định hiện hành.

Song song đó, Sở Xây dựng phối hợp rà soát, chuẩn hóa quy trình cấp giấy chứng nhận số nhà; ban hành hướng dẫn chuyên môn, tiêu chuẩn kỹ thuật; đồng thời cung cấp dữ liệu chuyên ngành về nhà ở. Hệ thống phải đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước theo Thông tư 08/2024 và 09/2025 của Bộ Xây dựng.

UBND các phường, xã và đặc khu có trách nhiệm cung cấp dữ liệu hiện trạng, tham gia khảo sát, thử nghiệm và vận hành hệ thống. Sau khi chính thức đưa vào sử dụng, địa phương sẽ thường xuyên cập nhật, bổ sung dữ liệu.

Trước đó, một số địa phương tại TP HCM đã ứng dụng GIS trong quản lý trật tự xây dựng. Ủy ban nhân dân Quận 12 và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân sử dụng thiết bị bay UAV chụp ảnh công trình, đối chiếu dữ liệu GIS để phát hiện biến động thửa đất, xây dựng trái phép.

Việc triển khai phần mềm GIS dùng chung được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chỉ, phục vụ quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và phát triển đô thị thông minh trên địa bàn TP HCM.

Huỳnh Duy

Đời Sống Pháp Luật

