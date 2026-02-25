Tập đoàn làm dự án 4,2 tỷ USD tại Hà Nội, đóng góp 130 tỷ vào ngân sách thành phố đáng sống nhất cả nước

Một góc TP Đà Nẵng.

Ngày 24/2, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Tập đoàn BRG nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố chúc mừng những kết quả nổi bật mà các công ty thành viên của BRG đạt được trên địa bàn trong năm qua. Doanh nghiệp đã đóng góp gần 130 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, đồng thời tạo việc làm ổn định cho khoảng 1.400 lao động địa phương, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội của Đà Nẵng.

Đáng chú ý, Giải golf châu Á do tập đoàn tổ chức nhiều năm liên tiếp đã trở thành điểm nhấn của thành phố, góp phần nâng tầm hình ảnh Đà Nẵng trên bản đồ du lịch golf quốc tế, đồng thời thúc đẩy quảng bá du lịch và gia tăng giá trị kinh tế cho địa phương.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn mở rộng hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Theo Văn phòng đại diện Miền Trung của Tập đoàn BRG, doanh nghiệp hiện đang triển khai và vận hành nhiều dự án tại Đà Nẵng như Khu đô thị thương mại và thể thao cao cấp New Town, Khu biệt thự và khách sạn Biển Đông Phương, cùng các khu đô thị Capital Square 2 và 3.

Thời gian tới, BRG cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các dự án quy mô lớn, đồng hành cùng Đà Nẵng trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời thực hiện các chương trình an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Phối cảnh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.

Tập đoàn BRG được biết đến là một trong hai doanh nghiệp tham gia triển khai dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD - đây được xem là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn bậc nhất tại Hà Nội.

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được khởi công vào tháng 8/2025, có diện tích hơn 270 ha, nằm ngay chân cầu Nhật Tân (thuộc địa phận ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ - huyện Đông Anh cũ).

Chủ đầu tư dự án là CTCP Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (North Hanoi Smart City). Đây là liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản).

Dự án được chia thành 5 giai đoạn, dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032. Theo chủ đầu tư, dự án 4,2 tỷ USD này sẽ có hệ thống dịch vụ thế hệ mới CityOS gồm 6 giải pháp thông minh về năng lượng, di chuyển, quản lý, cuộc sống, sức khỏe - học tập và kinh tế.

Điểm nổi bật của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ có tháp tài chính 108 tầng, cùng hàng chục tòa văn phòng chung cư hỗn hợp, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề. Trong đó, toà tháp tài chính 108 tầng được coi là trung tâm của dự án.

Tòa tháp này sở hữu chiều cao lên đến 639 m. Dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam (vượt Landmark 81, TP.HCM với chiều cao 461 m) và là một trong những tòa nhà cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Vào năm 2018, Tạp chí du lịch nổi tiếng Live and Invest Overseas (LIO) đã công bố danh sách 10 điểm đến đáng sống ở nước ngoài. Đà Nẵng là điểm đến duy nhất ở Việt Nam lọt vào danh sách này.



