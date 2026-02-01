Tuyến đường “nóng” nhất phía Tây Hà Nội, kết nối loạt dự án của Vinhomes, Sunshine Group có chuyển động mới

Toàn cảnh đường Tây Thăng Long.

Theo UBND phường Đông Ngạc, ngày 22/2, Thường trực Đảng ủy phường đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy mở rộng nhằm nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng).

Dự án có tổng mức đầu tư 2.344 tỷ đồng, trong đó chi phí dành cho công tác GPMB chiếm 1.673 tỷ đồng. Tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 19,2 ha, gồm 15,93 ha đất nông nghiệp và 3,27 ha đất ở.

Đến nay, dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 15,93 ha đất nông nghiệp, tương ứng 227 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Đối với đất ở, công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện được 0,47 ha/3,27 ha, liên quan đến 87/454 hộ gia đình, cá nhân.

Để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, lãnh đạo phường yêu cầu UBND phường tập trung hoàn thành 100% công tác kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất trong tháng 2/2026; khẩn trương phê duyệt và chi trả bồi thường đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Đồng thời, tăng cường đối thoại, vận động các hộ còn lại, phấn đấu bàn giao tối thiểu 90% diện tích mặt bằng trước ngày 15/3/2026 và hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trước ngày 31/3/2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Đông Ngạc nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Tây Thăng Long là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của địa phương đối với thành phố.

Đây là công trình giao thông trọng điểm, có vai trò hoàn thiện hạ tầng khung khu vực Tây Bắc Thủ đô, kết nối đồng bộ với các trục giao thông lớn, qua đó tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Tuyến đường kết nối loạt khu đô thị

Vị trí một số dự án dọc đường Tây Thăng Long.

Đại lộ Tây Thăng Long là dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội, có chiều dài 33 km, quy mô 10 làn xe. Tuyến đường này được quy hoạch trục giao thông hướng tâm Đông - Tây kết nối đô thị vệ tinh Sơn Tây với khu vực trung tâm thành phố.

Khi hoàn thiện, tuyến đại lộ quy mô 10 làn xe không chỉ tăng cường kết nối liên vùng mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho bức tranh phát triển hạ tầng, bất động sản phía Tây Hà Nội. Hiện dọc hai bên Đại lộ Tây Thăng Long đã xuất hiện một số dự án của các tập đoàn bất động sản.

Nổi bật về quy mô là Vinhomes Wonder City (Vinhomes Đan Phượng) do Vingroup làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 18.441 tỷ đồng. Dự án có diện tích khoảng 133 ha, quy mô dân số dự kiến 12.248 người, gồm 2.356 căn thấp tầng (4 tầng) và quỹ đất phát triển công trình hỗn hợp cao tối đa 35 tầng.

Nằm gần Vinhomes Wonder City là dự án Noble Palace Tây Thăng Long do Sunshine Group triển khai, quy mô khoảng 77 ha với 2.500 căn nhà phố, shophouse. Khu đô thị dự kiến cũng tích hợp nhiều tiện ích như trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế, công viên, bể bơi bốn mùa và trung tâm thương mại.

Ngoài Noble Palace Tây Thăng Long trên trục Đại lộ Tây Thăng Long, năm 2025 Sunshine Group còn công bố thâu tóm dự án Noble Palace Riverside, qua đó mở rộng danh mục dự án quy mô lớn. Theo giới thiệu, Noble Palace Riverside dự kiến phát triển gần 2.000 căn dinh thự ven sông dọc khoảng 11 km, diện tích từ 300–2.500 m² mỗi căn.

Phối cảnh dự án Noble Palace Riverside.

Dự án thứ 3 Sunshine Group sở hữu dọc Đại lộ Tây Thăng Long là Noble Palace Garden. Dự án do Noble Group phát triển, tọa lạc tại mặt đường Đại lộ Tây Thăng Long (thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng cũ). Với quy mô khoảng 45 ha, Noble Palace Garden gồm 630 căn dinh thự và biệt thự vườn cao cấp.

Ngoài 4 dự án của Vingroup và Sunshine kể trên, xung quanh trục Đại lộ Tây Thăng Long cũng xuất hiện một số dự án bất động sản khác. Đơn cử là dự án Avenue Garden, nằm trên khu đất rộng 2,6 ha, tại đây dự kiến có hơn 100 căn nhà biệt thự đơn lập và shophouse.

Sắp tới, khi tuyến đường Tây Thăng Long và những dự án hạ tầng khác được hoàn thành, sẽ có ý nghĩa to lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các khu vực ở phía Tây Thủ đô, giúp đồng bộ, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa ở các địa phương có tuyến đường đi qua. Đặc biệt, tuyến đường sẽ tạo ra cú hích lớn để hàng loạt lĩnh vực khác như thương mại dịch vụ, đô thị, bất động sản… cùng phát triển.



