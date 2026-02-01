Đường Láng sắp được mở rộng gấp đôi, dự kiến tiêu tốn hơn 21.000 tỷ đồng, riêng giải phóng mặt bằng chiếm gần 17.000 tỷ

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND TP Hà Nội về phương án cải tạo, mở rộng tuyến Vành đai 2 (cả trên cao và dưới thấp), đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy (đường Láng), với tổng mức đầu tư dự kiến gần 21.400 tỷ đồng.

Theo tờ trình, dự án được xếp vào nhóm A, là công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt, thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2025 - 2028. Đáng chú ý, chi phí giải phóng mặt bằng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn, khoảng gần 17.000 tỷ đồng; phần còn lại dành cho xây lắp và các hạng mục kỹ thuật liên quan.

Dự án được nghiên cứu với 2 phương án chính. Ở phương án thứ nhất, cầu cạn sẽ được xây dựng với tim tuyến trùng tim đường dưới thấp theo quy hoạch. Mặt cắt ngang dự kiến khoảng 53,5 m đối với phần đường dưới thấp và 19 m với tuyến trên cao. Phương án này được đánh giá bảo đảm sự đồng bộ hạ tầng, thuận lợi trong tổ chức giao thông và kết nối khu vực. Ngoài ra, giải pháp cầu cạn phù hợp điều kiện thi công trong nước, đồng thời có tổng chi phí đầu tư thấp hơn so với phương án hầm.

Phương án thứ hai đề xuất xây dựng hầm chìm đường kính lớn kết hợp hệ thống thoát nước chống ngập. Tuy nhiên, theo phân tích của Sở Xây dựng, phương án này phát sinh nhiều rào cản kỹ thuật.

Cụ thể, tuyến hầm chịu ảnh hưởng từ hệ thống trụ cầu của tuyến metro Cát Linh – Hà Đông, không đủ không gian kỹ thuật để bố trí hầm 4 làn xe. Bên cạnh đó, việc thi công có thể tác động đến khu vực chùa Miếu và các công trình dân cư lân cận. Yếu tố giao cắt với tuyến đường sắt đô thị số 5 cùng điều kiện cao độ hiện trạng cũng khiến chiều dài hầm bị hạn chế, làm giảm hiệu quả khai thác và đầu tư.

Trên cơ sở so sánh kỹ thuật và hiệu quả kinh tế, Sở Xây dựng kiến nghị lựa chọn phương án cầu cạn để triển khai. Trước mắt, dự án được đề xuất thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố nhằm bảo đảm tiến độ; về dài hạn có thể nghiên cứu chuyển sang mô hình PPP (đối tác công – tư) để huy động thêm nguồn lực xã hội.

Nếu được thông qua, dự án sẽ góp phần khép kín trục Vành đai 2, giảm áp lực giao thông khu vực nội đô và mở rộng dư địa phát triển đô thị dọc tuyến

Trước đó vào iữa năm 2024, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (nay là Sở Xây dựng) báo cáo UBND TP Hà Nội về nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng đường Láng dài 3,8 km.

Theo báo cáo, mỗi chiều đường Láng hiện rộng 10,5 m, năng lực thông hành tối đa khoảng 3.000 phương tiện/giờ. Tuy nhiên, lưu lượng thực tế đã lên tới 8.000 phương tiện/giờ, vượt xa thiết kế, khiến tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm. Việc mở rộng tuyến được kỳ vọng giảm áp lực cho nút giao Ngã Tư Sở, đồng thời phát huy hiệu quả đoạn Vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở.

Hồi tháng 10/2025, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã yêu cầu các sở, ngành tiếp tục hoàn thiện phương án đầu tư theo hướng đồng bộ, đa mục tiêu và đa chức năng.

Đặc biệt, cần nghiên cứu, xem xét hướng hầm chìm đường kính lớn phục vụ mục tiêu giao thông đường bộ kết hợp thu chứa nước mặt chống ngập úng tại khu vực; kết nối giao thông đường hầm với phần đi bằng; kết hợp đồng bộ, kiến trúc không gian mở với công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Vành đai 2 là tuyến giao thông nội đô khép kín của Hà Nội dài gần 44 km, gồm các tuyến đường, phố: Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Ngã Tư Vọng - Trường Chinh - Ngã Tư Sở - Láng - Cầu Giấy - Bưởi - Nhật Tân - Vĩnh Ngọc - Đông Hội - cầu chui Gia Lâm - khu công nghiệp Hanel - Vĩnh Tuy.

Hiện nay, đoạn Ngã Tư Sở – Cầu Giấy (trùng với đường Láng) là mắt xích còn lại chưa được mở rộng, cải tạo.



