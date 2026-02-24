Doanh nghiệp bất động sản chưa đầy 1 tuổi huy động thành công 79,5 tỷ đồng trái phiếu

Theo thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Thiên Phúc Invest vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu TP112601, với giá trị 79,5 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 11,5%/năm.

Cụ thể, lô trái phiếu TP112601 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 795 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 79,5 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 06/02/2026 và hoàn tất vào ngày 11/02/2026 – ngay trước kỳ nghỉ tết Xuân Bính Ngọ 2026. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 06/02/2029.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Thiên Phúc Invest - doanh nghiệp bất động sản chưa đầy 1 tuổi hút thành công 79,5 tỷ đồng trái phiếu ngay trong lần đầu huy động vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp.

Về lãi suất, lô trái phiếu có lãi suất được kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, trong đó: Đối với 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành: Áp dụng Lãi Suất cố định là 11,5%/năm. Đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành: Áp dụng lãi suất thả nổi, theo đó Lãi Suất của Trái Phiếu cho từng Kỳ Tính Lãi sẽ được xác định tại Ngày Xác Định Lãi Suất và bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó cộng biên độ 3,5%/năm. “Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 6 tháng liên tục tính từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn.

Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là CTCP Chứng khoán OCBS và tổ chức liên quan là Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB; HoSE: OCB).

Dữ liệu từ HNX cho thấy, đây là lần đầu tiên Thiên Phúc Invest huy động vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp.

Theo tìm hiểu được biết, CTCP Thiên Phúc Invest được thành lập vào tháng 05/2025 với vốn điều lệ 90 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Giám đốc Trần Mạnh Linh. Ngoài ra, doanh nhân Trần Mạnh Linh còn là người đại diện pháp luật của CTCP Xây dựng Hạ tầng Vạn Phúc.