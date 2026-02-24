TP.HCM sắp có tòa nhà 99 tầng ở Thủ Thiêm

Theo dự thảo điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của Phân khu số 1 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đang được phường An Khánh lấy ý kiến người dân, các lô đất bố trí xây Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM được đề xuất điều chỉnh tăng tầng cao tối đa.

Trong đó, nhiều khu vực đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ, đề xuất điều chỉnh chiều cao tối đa 40-50 tầng.

Khu vực đất xây Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM ở Thủ Thiêm được đề xuất nâng chiều cao tối đa công trình, trong đó có tòa nhà 99 tầng.

Đáng chú ý nhất là lô đất ký hiệu 1.K1.8.HH, với diện tích khoảng 1,26 ha, được đề xuất nâng chiều cao công trình từ tối đa 30 tầng lên 99 tầng, chiều cao từ 120 m nâng lên 500 m, với chức năng đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ - Trung tâm tài chính quốc tế.

Cũng theo dự thảo, có 9 lô đất tại Phân khu số 1 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm được bố trí xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (ký hiệu từ 1.K1.2.HH đến 1.K1.10.HH).

Theo thuyết minh điều chỉnh, chỉ tiêu hệ số sử dụng đất (diện tích sàn) khu vực dự kiến xây dựng khu lõi Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM được chuyển đổi toàn bộ, để tăng hệ số sử dụng đất, nhằm xây dựng công trình cao tầng nổi bật, tạo điểm nhấn, biểu tượng cho Trung tâm Tài chính Quốc tế và cả khu vực.

Chức năng còn lại của khu lõi sẽ được điều chỉnh thiết kế để phù hợp về mặt tổ chức không gian cảnh quan với Trung tâm Chính trị - Hành chính, tối ưu hóa giá trị sử dụng đất để đấu giá tạo nguồn kinh phí xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Không gian Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM có diện tích khoảng 899 ha nằm 2 bên bờ sông Sài Gòn, trải rộng tại phường Bến Thành, phường Sài Gòn, đô thị Thủ Thiêm.

Phương án bố trí khu lõi Trung tâm tài chính quốc tế sẽ góp phần tăng diện tích cây xanh quảng trường trong khu vực, tăng thêm không gian mở của Quảng trường trung tâm và Trung tâm Chính trị Hành chính, tạo được điểm nhấn cho Trung tâm Tài chính Quốc tế và khu vực.

Theo quy hoạch đã được công bố, không gian Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM có diện tích khoảng 899 ha, trải rộng tại phường Bến Thành, phường Sài Gòn, khu vực Thủ Thiêm và 64 ha khu vực sông Sài Gòn, với khoảng 1.000 tòa nhà cao tầng đủ điều kiện hoạt động.

TP.HCM dự kiến sơ bộ đầu tư cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM khoảng 172.000 tỷ đồng - tương đương 7 tỷ USD. Trước mắt chuẩn bị khoảng 16.000 tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng khu lõi, với khoảng 9,2 ha tại Thủ Thiêm trong giai đoạn đầu, dự kiến khoảng năm 2027 đưa khu nhà trung tâm điều hành vào hoạt động.

Ngày 21/2, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM đã chính thức ra mắt tại Tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn - đây là địa chỉ hoạt động trong giai đoạn đầu trước khi hoàn tất xây dựng tại Thủ Thiêm.

Nếu dự thảo điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của Phân khu số 1 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm được thông qua, Thủ Thiêm sẽ có tòa tháp tại Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM cao 99 tầng, và sẽ là tòa nhà cao nhất TP.HCM.

Hiện Landmark 81 đang là tòa nhà cao nhất TP.HCM, với chiều cao 461,3 m.