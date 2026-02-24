Đường sắt tốc độ cao 5 tỷ USD do VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng triển khai chốt hướng tuyến qua 6 phường, xã Quảng Ninh dài hơn 39km

Bản đồ hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh: Quy hoạch Quốc gia

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chính thức có văn bản gửi Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) về phương án hướng tuyến và các công trình thuộc dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Theo đó, tỉnh thống nhất về nguyên tắc phương án tuyến làm cơ sở để nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ đi qua địa giới các phường, xã: Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu; tổng chiều dài khoảng 39,325 km; từ Km80+895,16 (tiếp giáp ranh giới TP. Hải Phòng) đến Km120+219,72 (tại ga và depot Hạ Long Xanh).

Cụ thể, sau khi qua địa phận TP. Hải Phòng, vượt qua sông Đá Vách, tuyến đi qua phường Hoàng Quế đến ga Yên Tử; tuyến đi song song theo hành lang đường ống xăng dầu trên địa bàn phường Uông Bí, đến phường Đông Mai, từ đó rẽ phải rồi đi phía sau Khu công nghiệp Đông Mai; tuyến đi về phía bắc núi Na và núi Vũ Tướng; tiếp tục đi thẳng đến cầu Sông Hốt, rẽ trái và bám theo đường cao tốc Hải Phòng – Hạ Long đến nút giao Minh Khai; tuyến rẽ phải vào ga Hạ Long Xanh tại phường Tuần Châu.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng thống nhất 2 vị trí ga dự kiến xây dựng trên tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, ga Yên Tử là ga dọc đường, tại lý trình Km91+410, thuộc phường Yên Tử; được kết nối với hạ tầng giao thông chung tại khu vực để kết nối với Quốc lộ 18 và đường ven sông. Ga và depot Hạ Long Xanh là ga đầu cuối, tại lý trình Km119+140, thuộc phường Tuần Châu; được kết nối với hạ tầng giao thông tại khu vực (Quốc lộ 18 và đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng).

Tổng diện tích sử dụng đất xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, bao gồm tuyến đường sắt, nhà ga, depot và các công trình liên quan, khoảng 277,5 ha.Dự án bố trí hai vị trí ga chính trên đoạn qua tỉnh Quảng Ninh để tối ưu hóa khả năng kết nối giao thông:

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục khảo sát kỹ lưỡng để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khu dân cư, môi trường và các dự án hiện hữu. Đồng thời, dự án phải bảo đảm tính đồng bộ với các tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng trong tương lai.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến. Điểm đầu tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa), xã Đông Anh, TP. Hà Nội; điểm cuối tại khu công viên công cộng, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, đối diện Khu đô thị Vinhomes Hạ Long Xanh. Tuyến đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Về kỹ thuật khai thác, tốc độ thiết kế đoạn chính đạt 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội là 120 km/h. Trên tuyến bố trí 5 nhà ga gồm Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử và Hạ Long Xanh; một depot được đặt tại ga Hạ Long Xanh, phường Tuần Châu. Đáng chú ý, so với phương án trước, dự án đã bổ sung ga Ninh Xá tại Hải Phòng. Dự án dự kiến sử dụng khoảng 551 ha đất, trong đó Hà Nội 44 ha, Bắc Ninh 19 ha, Hải Phòng 210 ha và Quảng Ninh 278 ha. Tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 150.000 tỷ đồng (khoảng hơn 5 tỷ USD).



