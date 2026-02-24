Thành phố sở hữu đường biển dài nhất Việt Nam sắp có 2 khu đô thị trị giá gần tỷ USD, một “đại gia” BĐS quen mặt đã nhanh chân đề xuất

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Đà Nẵng) vừa công bố danh mục kêu gọi đầu tư đối với hai dự án khu đô thị quy mô lớn, gồm Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành và Khu đô thị ven sông Trường Giang.

Đối với Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành, dự án đã được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 5/2/2026, và được Tập đoàn Geleximco – CTCP đề xuất. Tuy nhiên, nhà đầu tư chính thức sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu theo quy định.

Dự án được triển khai tại phường Quảng Phú, TP. Đà Nẵng, trên diện tích khoảng hơn 296 ha, với quy mô dân số dự kiến khoảng 8.000 người. Cơ cấu sản phẩm bao gồm nhà ở liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội, đất nền tái định cư cùng các công trình thương mại, dịch vụ, du lịch, công trình hỗn hợp và hệ thống cây xanh.

Tổng số sản phẩm nhà ở dự kiến khoảng 3.468 căn/lô, trong đó gồm 194 căn liền kề, 343 căn biệt thự, 2.611 căn nhà ở xã hội và 320 lô đất nền tái định cư.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng gần 17.800 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng sơ bộ hơn 16.100 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng hơn 1.600 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2038; thời hạn hoạt động 50 năm. Theo kế hoạch, hạ tầng khung và các công trình sẽ được triển khai từ quý II/2027 đến quý I/2038 theo từng phân kỳ đầu tư.

Mục tiêu của dự án là hình thành một khu đô thị hiện đại, phát triển đa dạng các loại hình nhà ở và dịch vụ, đồng thời hoàn thiện hệ thống không gian xanh và tiện ích công cộng. Dự án cũng đặt ra yêu cầu chỉnh trang, cải tạo các khu vực hiện trạng nhằm bảo đảm đồng bộ với khu phát triển mới; nâng cao chất lượng môi trường sống; bảo tồn cảnh quan và tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị.

Dự án thứ hai là Khu đô thị ven sông Trường Giang, được chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 13/2/2026, do CTCP Green Industrial Chu Lai đề xuất. Tương tự, nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua đấu thầu.

Dự án có địa điểm tại phường Quảng Phú và phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng, với diện tích khoảng hơn 74 ha, quy mô dân số khoảng 3.200 người. Cơ cấu sản phẩm gồm nhà ở liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội, đất nền tái định cư cùng các công trình thương mại, dịch vụ, du lịch, hệ thống cây xanh, giao thông nội bộ và hạ tầng kỹ thuật – xã hội.

Tổng số sản phẩm dự kiến khoảng 785 căn/lô, bao gồm 260 căn liền kề, 100 căn biệt thự, 100 lô đất tái định cư và 325 căn hộ nhà ở xã hội dạng chung cư.

Dự án bố trí quỹ đất tái định cư ngay trong phạm vi thực hiện để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, bảo đảm dành tối thiểu 20% tổng diện tích đất ở (trừ đất ở hiện hữu và đất tái định cư), đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, để phát triển nhà ở xã hội theo quy định.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng gần 3.000 tỷ đồng; trong đó chi phí xây dựng sơ bộ hơn 2.700 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng hơn 310 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động 50 năm; tiến độ thực hiện từ năm 2026 đến năm 2034, chia làm ba phân kỳ (34,73 ha; 21,77 ha; 17,55 ha). Hạ tầng khung và các công trình dự kiến triển khai từ quý II/2027 đến quý I/2034.

Mục tiêu của dự án là phát triển khu đô thị gắn với hệ sinh thái ven sông, đáp ứng nhu cầu nhà ở và mở rộng không gian đô thị; đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực phường Quảng Phú và Bàn Thạch. Dự án hướng đến việc chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống, bảo tồn cảnh quan và tạo điểm nhấn kiến trúc, qua đó thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển thương mại – dịch vụ – du lịch tại địa phương.



