Hà Nội: Nhiều dự án giao thông công nhân 'cắm cờ, dựng trại' quyết tâm vượt tiến độ

23-02-2026 - 19:46 PM | Bất động sản

Ngày 23/2 (mùng 7 Tết) tại các dự án giao thông trọng điểm, cấp bách trên địa bàn Hà Nội công trường đang thi công sôi động, thậm chí có công trường kỹ sư, công nhân còn cắm cờ, dựng trại thi công, quyết tâm vượt tiến độ.

Tại dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục ngày 23/2 (mùng 7 Tết), công nhân cùng máy móc thi công đang hiện diện trên suốt chiều dài 2,2 km công trường dự án.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 23/2, ông Đỗ Mạnh Tiến, đại diện đơn vị Tư vấn giám sát dự án cho biết, công trường thi công đường Vành đai 1 không nghỉ Tết, từ ngày 14/2 (tức 27 tháng Chạp) - thời gian bắt đầu nghỉ Tết - đến nay, công trường dự án thi công liên tục.

Theo ông Tiến, dự án có tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2026, tuy nhiên chủ đầu tư và các nhà thầu đang phấn đấu thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào quý II/2026.

Để đạt được kế hoạch thông xe vượt tiến độ đề ra, vừa qua công trường dự án không nghỉ Tết, hiện kỹ sư, công nhân của các nhà thầu còn cắm cờ thi công "3 ca, 4 kíp" cả ngày đêm.

Để kỹ sư, công nhân bám công trường, nhiều lán trại, nhà lưu trú tạm được dựng ngay tại công trường dự án đường Vành đai 1.

Ngày 23/2, tại công trường dự án cầu Tứ Liên, công nhân, máy móc thi công đang tập trung thi công trụ cầu vượt sông phía Đông Anh.

Dự án cầu Tứ Liên có tiến độ hoàn thành cuối năm 2027, tuy nhiên chủ đầu tư và các nhà thầu đang phấn đấu vượt tiến độ 8 tháng. Hiện dự án đang thi công tổng thể hạng mục đổ các trụ cầu vượt sông.

Tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, ngày 23/2 việc thi công cũng đang diễn ra ở 6 trụ cầu chính vượt sông Hồng.

Công trình có tiến độ hoàn thành cuối năm 2027, nhưng nhà đầu tư và các nhà thầu cũng đang phấn đấu hoàn thành dự án trước 7 tháng. Vừa qua các công nhân tại công trường dự án cũng không nghỉ Tết và hiện đang thi công cả ngày và đêm.

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

