Thái Nguyên khởi công 2 dự án nhà ở xã hội với gần 1.600 căn hộ

Ngày 23/2, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Phú Bình tổ chức lễ khởi công Dự án khu nhà ở xã hội Điềm Thụy (xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên ).

Dự án Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Phú Bình làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 4,19ha với tổng mức đầu tư hơn 866 tỷ đồng.

Dự án gồm 567 căn hộ chung cư nhà ở xã hội cùng các hạng mục hạ tầng đồng bộ như trường mầm non, công trình thương mại - dịch vụ, bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

* Cùng ngày, Công ty Cổ phần TNG Land tổ chức khởi công dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc (phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 1,89 ha do Công ty cổ phần TNG Land làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng.

Dự án có quy mô khoảng 1.029 căn hộ nhà ở xã hội cùng các hạng mục đồng bộ như nhà trẻ, không gian sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan cây xanh.

Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng chỗ ở ổn định cho khoảng 2.400 người dân, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định, phát triển nhà ở xã hội không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ an sinh xã hội lâu dài của tỉnh.

Ông Nguyễn Linh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, tuân thủ nghiêm các quy định về xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy; thực hiện đúng cam kết về tiến độ, đối tượng thụ hưởng và giá bán theo quy định.

Các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 13 dự án nhà ở xã hội với trên 17.000 căn. Giai đoạn 2026 - 2030, Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành 45.000 căn nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thu hút đầu tư và phát triển đô thị bền vững.