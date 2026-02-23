Chính phủ ban hành cơ chế xử lý vướng mắc phát triển nhà ở xã hội

Nghị quyết quy định việc xử lý khó khăn, vướng mắc về quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; trong đó việc lập mới, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch phân khu đối với khu vực hình thành đô thị khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Quy hoạch chi tiết được lập mới, điều chỉnh đồng thời với quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung (trường hợp không yêu cầu lập quy hoạch phân khu) và được phê duyệt sau khi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được phê duyệt. Việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư đối với trường hợp vị trí khu đất chưa có hoặc chưa phù hợp với quy hoạch đô thị và nông thôn được thực hiện theo quy định của pháp luật về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Nghị quyết cũng nêu rõ, tại các thành phố và khu vực nằm trong địa giới hành chính phường thuộc tỉnh, nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân là nhà chung cư. Với các khu vực còn lại, HĐND cấp tỉnh quyết định loại hình nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và thực trạng địa phương.

Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, nhà ở vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà chưa được bồi thường bằng nhà ở, đất ở thì được mua, thuê mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm và không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, điều kiện về thu nhập theo quy định.

Nghị quyết cho phép lao động hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc tại các đơn vị công an được mua, thuê mua, thuê nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; điều kiện về nhà ở và thu nhập áp dụng như đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở.

Nghị quyết được thực hiện đến hết ngày 28-2-2027; trường hợp các văn bản pháp luật liên quan được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới có hiệu lực sau ngày nghị quyết được thông qua và trước ngày 28-2-2027 thì các quy định tương ứng trong nghị quyết này chấm dứt hiệu lực.