Thủ tướng: Tuyệt đối không để lãng phí, tiêu cực khi xây cầu sông Lô mới

Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về việc khắc phục hư hỏng cầu sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Kết luận của Thủ tướng nêu rõ: Cầu sông Lô bị hư hỏng nghiêm trọng, cần được khắc phục ngay để phục vụ nhu cầu giao thông vận tải của nhân dân, nhưng tiến độ triển khai còn chậm, chưa đạt yêu cầu.

Cầu sông Lô hiện tại.

Với tinh thần không lãng phí trong một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động cả năm, Thủ tướng đã triệu tập cuộc họp để giải quyết vấn đề cấp bách khắc phục hư hỏng cầu sông Lô.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án nên đề nghị các cơ quan, đơn vị tư vấn khẩn trương có kết luận giám định trong tháng 2 để kịp thời xem xét, xử lý nghiêm các vi phạm.

Thủ tướng lưu ý việc quản lý, sử dụng cầu sông Lô cũ phải dựa trên cơ sở khoa học và ý kiến của cơ quan chuyên môn và tư vấn; tuyệt đối phải đặt tính mạng, tài sản của nhân dân lên trên hết và trước hết.

Về đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của UBND tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở đó, tỉnh Phú Thọ triển khai theo thẩm quyền, đúng quy định của Luật Đầu tư công; phấn đấu trước Tết năm 2027 khánh thành cầu mới theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không để lãng phí, tiêu cực, thất thoát, theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Về kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí xây lắp, tỉnh Phú Thọ bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng và đường dẫn.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, dự án cầu sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt ngày 21/4/2008, với tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó công trình cầu 231 tỷ đồng.

Dự án triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Đoan Hùng (nay là xã Đoan Hùng), tỉnh Phú Thọ; được nghiệm thu đưa vào khai thác từ ngày 11/11/2015 và được nghiệm thu hết bảo hành công trình từ ngày 10/1/2018.

Theo kết quả khảo sát, kiểm định tổng thể của đơn vị tư vấn đối với kết cấu dầm cầu, trụ cầu không phát hiện các vấn đề bất thường. Tuy nhiên, kết quả thí nghiệm bê tông khoan rút lõi một số bệ trụ và cọc khoan nhồi không đạt yêu cầu theo thiết kế.

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015.

UBND tỉnh Phú Thọ đã đề xuất xây cầu mới tại vị trí bến phà Đoan Hùng cũ, tổng mức đầu tư dự kiến 750 tỷ đồng.