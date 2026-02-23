Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng: Tuyệt đối không để lãng phí, tiêu cực khi xây cầu sông Lô mới

23-02-2026 - 19:44 PM | Bất động sản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ triển khai xây dựng cầu sông Lô mới theo thẩm quyền, phấn đấu hoàn thành trước Tết năm 2027.

Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về việc khắc phục hư hỏng cầu sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Kết luận của Thủ tướng nêu rõ: Cầu sông Lô bị hư hỏng nghiêm trọng, cần được khắc phục ngay để phục vụ nhu cầu giao thông vận tải của nhân dân, nhưng tiến độ triển khai còn chậm, chưa đạt yêu cầu.

Cầu sông Lô hiện tại.

Với tinh thần không lãng phí trong một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động cả năm, Thủ tướng đã triệu tập cuộc họp để giải quyết vấn đề cấp bách khắc phục hư hỏng cầu sông Lô.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án nên đề nghị các cơ quan, đơn vị tư vấn khẩn trương có kết luận giám định trong tháng 2 để kịp thời xem xét, xử lý nghiêm các vi phạm.

Thủ tướng lưu ý việc quản lý, sử dụng cầu sông Lô cũ phải dựa trên cơ sở khoa học và ý kiến của cơ quan chuyên môn và tư vấn; tuyệt đối phải đặt tính mạng, tài sản của nhân dân lên trên hết và trước hết.

Về đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của UBND tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở đó, tỉnh Phú Thọ triển khai theo thẩm quyền, đúng quy định của Luật Đầu tư công; phấn đấu trước Tết năm 2027 khánh thành cầu mới theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không để lãng phí, tiêu cực, thất thoát, theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Về kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí xây lắp, tỉnh Phú Thọ bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng và đường dẫn.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, dự án cầu sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt ngày 21/4/2008, với tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó công trình cầu 231 tỷ đồng.

Dự án triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Đoan Hùng (nay là xã Đoan Hùng), tỉnh Phú Thọ; được nghiệm thu đưa vào khai thác từ ngày 11/11/2015 và được nghiệm thu hết bảo hành công trình từ ngày 10/1/2018.

Theo kết quả khảo sát, kiểm định tổng thể của đơn vị tư vấn đối với kết cấu dầm cầu, trụ cầu không phát hiện các vấn đề bất thường. Tuy nhiên, kết quả thí nghiệm bê tông khoan rút lõi một số bệ trụ và cọc khoan nhồi không đạt yêu cầu theo thiết kế.

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015.

UBND tỉnh Phú Thọ đã đề xuất xây cầu mới tại vị trí bến phà Đoan Hùng cũ, tổng mức đầu tư dự kiến 750 tỷ đồng.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kỷ lục Vinhomes: Khởi công và ra mắt 13 dự án quy mô hơn 20.000 ha chỉ trong 1 năm, lọt top 500 doanh nghiệp tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương của TIME

Kỷ lục Vinhomes: Khởi công và ra mắt 13 dự án quy mô hơn 20.000 ha chỉ trong 1 năm, lọt top 500 doanh nghiệp tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương của TIME Nổi bật

Đi làm giấy tờ nhà đất, người dân bất ngờ được lì xì năm mới

Đi làm giấy tờ nhà đất, người dân bất ngờ được lì xì năm mới Nổi bật

Tập đoàn Trump Organization xây tòa nhà cao nhất nước Úc

Tập đoàn Trump Organization xây tòa nhà cao nhất nước Úc

19:50 , 23/02/2026
Hà Nội: Nhiều dự án giao thông công nhân 'cắm cờ, dựng trại' quyết tâm vượt tiến độ

Hà Nội: Nhiều dự án giao thông công nhân 'cắm cờ, dựng trại' quyết tâm vượt tiến độ

19:46 , 23/02/2026
Những trường hợp mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm, không cần điều kiện thu nhập

Những trường hợp mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm, không cần điều kiện thu nhập

18:27 , 23/02/2026
Thái Nguyên khởi công 2 dự án nhà ở xã hội với gần 1.600 căn hộ

Thái Nguyên khởi công 2 dự án nhà ở xã hội với gần 1.600 căn hộ

18:15 , 23/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên