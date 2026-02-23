Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đà Nẵng mở bán gần 400 căn nhà ở xã hội, giá chỉ từ 800 triệu đồng

23-02-2026 - 19:54 PM | Bất động sản

Nhà ở xã hội tại dự án Ecohome Hòa Hiệp ở Đà Nẵng mở bán với giá từ hơn 800 triệu đồng đến 1,6 tỉ đồng

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Ecohome Hòa Hiệp (khu đất B4-1, B4-2, Khu tái định cư Hòa Hiệp 4). Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 18-3 đến 18-4.

Trong đợt mở bán này, chủ đầu tư chào bán 391 căn tại tòa nhà ở xã hộ với giá dự kiến 20,8 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì). Với diện tích từ 40-75m², mỗi căn có giá khoảng 812 triệu đồng đến 1,6 tỉ đồng.

Dự án Ecohome Hòa Hiệp nằm ở phía Tây Bắc của TP Đà Nẵng

Dự án tọa lạc trên địa bàn phường Hải Vân và Liên Chiểu, gồm 2 khối nhà ở xã hội với tổng cộng 1.476 căn cùng một khối nhà thương mại. Ngoài khu ở, dự án bố trí hơn 15.000m² cho cây xanh và bãi đỗ xe.

Đối tượng được đăng ký mua gồm người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị, người lao động đang làm việc trong và ngoài khu công nghiệp cùng một số trường hợp theo quy định.

Về điều kiện, người độc thân phải có thu nhập thực nhận không quá 15 triệu đồng/tháng; vợ chồng không quá 30 triệu đồng/tháng (xác nhận trong 1 năm liền kề). Một số nhóm đặc thù theo Luật Nhà ở được áp dụng mức trần thu nhập khác hoặc không phải đáp ứng điều kiện này.

Theo B. Vân

Người lao động

