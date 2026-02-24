Giảm chạy tàu qua phố cà phê đường tàu Hà Nội

Bộ Xây dựng vừa quyết định thành lập tổ công tác liên ngành để rà soát tính pháp lý, hiện trạng và xây dựng phương án tổng thể bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm cho UBND TP. Hà Nội.

Theo đó, Cục Đường sắt Việt Nam rà soát cơ sở pháp lý, phạm vi và hiện trạng tài sản; nghiên cứu phương án tổng thể, bao gồm: Lộ trình thực hiện, phương án bàn giao, hạng mục cần đầu tư và trách nhiệm của các bên liên quan. Trên cơ sở đó, tổ công tác tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và UBND TP. Hà Nội xem xét, quyết định.

Trước đó, Bộ Xây dựng và UBND TP. Hà Nội đã họp về việc bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt (KCHTĐS) quốc gia đoạn tuyến từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm để tổ chức cải tạo, chỉnh trang tái thiết khu vực nội đô lịch sử Hà Nội và giải pháp thiết kế cho các nút giao của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đối với khu vực 131 vòm cầu Phùng Hưng - gầm cầu, trên cơ sở đề nghị của Hà Nội, Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương giao Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phối hợp bàn giao kết cấu hạ tầng và bảo đảm an toàn chạy tàu.

Phố cà phê đường tàu tại Hà Nội. Ảnh: VNN.

Về tổ chức khai thác tuyến Hà Nội - Gia Lâm, Bộ Xây dựng và UBND TP. Hà Nội thống nhất: Giảm tần suất tàu khách, tàu du lịch trên đoạn từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm; với những đoàn tàu sẽ thực hiện giảm dừng tại ga Gia Lâm, TP. Hà Nội sẽ tổ chức bổ sung điểm trung chuyển xe buýt tại khu vực nhà máy xe lửa Gia Lâm để kết nối vận chuyển hành khách.

Đồng thời, tàu hàng trên đoạn Hà Nội - Long Biên - Gia Lâm sẽ được cho dừng chạy. Toàn bộ tàu hàng sẽ đi vòng theo tuyến phía Tây hiện hữu (Bắc Hồng - Văn Điển). TP. Hà Nội phối hợp, hỗ trợ VNR khảo sát, bố trí khoảng 1 ha đất khu vực phía ga Hà Đông (phường Phú Lương) làm bãi chứa hàng.

TP. Hà Nội và ngành đường sắt thống nhất chủ trương chuyển giao kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia từ mặt ray trở xuống trên đoạn Hà Nội - Gia Lâm, bao gồm cả cầu Long Biên , để TP Hà Nội triển khai cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị gắn với bảo tồn và phát huy giá trị không gian lịch sử - văn hóa khu vực trung tâm.