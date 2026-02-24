Loạt dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển mới

Gấp rút thi công dự án trọng điểm

Năm 2025 đánh dấu mốc đặc biệt khi Hải Phòng duy trì đà tăng trưởng 2 con số trong suốt 11 năm liên tiếp, quy mô kinh tế vươn lên thứ 3 cả nước. Năm 2026, thành phố định hướng lựa chọn các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa lớn để tập trung đầu tư, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, cảng biển – logistics, khu kinh tế ven biển…

Phối cảnh cầu Hải Thành, thuộc tuyến đường vành đai 2, TP Hải Phòng

Trong năm qua, Hải Phòng đã đẩy nhanh tốc độ, gấp rút thi công hàng loạt dự án hạ tầng giao thông kết nối, chỉnh trang đô thị. Điểm nhấn là dự án cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận với tổng mức đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng.

Cây cầu này kết nối trục đường Lê Hồng Phong (trung tâm đô thị lõi Hải An, Ngô Quyền) với khu đô thị mới Bắc sông Cấm; rút ngắn thời gian, khoảng cách di chuyển sang Trung tâm Chính trị - Hành chính mới, tạo động lực chuyển dịch dân cư, mở rộng không gian đô thị sang vùng Thủy Nguyên.

Phối cảnh cầu Nguyễn Trãi, bắc qua sông Cấm, TP Hải Phòng

Trong khi đó, tuyến đường vành đai 2 (đoạn Tân Vũ – Hưng Đạo – Bùi Viện) là dự án giao thông cấp đặc biệt, được thành phố đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường này góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung đô thị thành phố nói chung và các khu vực Hải An, Dương Kinh, Kiến An nói riêng. Tạo tiền đề để phát triển các khu đô thị mới, góp phần xây dựng đô thị hiện đại, khuyến khích thu hút đầu tư trong nước và quốc tế. Dự án còn đáp ứng được tốc độ phát triển của vận tải hàng hóa hai chiều từ cảng biển ra QL5, QL10 và kết nối với các tỉnh/thành phía Bắc.

Hàng loạt dự án tạo động lực mới

Sau hợp nhất với tỉnh Hải Dương, TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch mới, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm cốt lõi của quy hoạch lần này là tái thiết kế theo mô hình thành phố đa cực – đa trung tâm – đa hành lang động lực. Điểm đặc biệt quy hoạch điều chỉnh lần này là khả năng tích hợp không gian phát triển sau khi hợp nhất, tạo điều kiện hình thành một siêu cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Để triển khai định hướng này, ngay từ cuối năm 2025, TP Hải Phòng đã đồng loạt khởi công 13 công trình, dự án trọng điểm chào mừng Kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và Đại hội Đảng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Trọng tâm là các dự án hạ tầng giao thông, trung tâm dịch vụ logistics, hạ tầng khu cụm công nghiệp…

Ở cửa ngõ trung tâm, thành phố khởi động thêm 2 nút giao thông khác mức: Bùi Viện – Lê Hồng Phong và Bùi Viện – Võ Nguyên Giáp với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Cả hai nút giao thông này nằm trên trục đường Bùi Viện – Nguyễn Trường Tộ, kết nối hệ thống cảng biển với QL10, QL5 đi các tỉnh/thành phía Bắc.

Tháng 1/2026, TP Hải Phòng phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Rào 3 vượt sông Lạch Tray, thuộc Dự án tuyến đường kết nối từ cầu Rào 3 đến đường bộ ven biển. Dự án dự kiến sẽ tạo động lực và mở ra không gian phát triển trục đô thị mới: Dương Kinh – Kiến Thụy – Đồ Sơn, kết nối với Khu thương mại tự do, Khu kinh tế ven biển phía Nam và đường ven biển.

Ngoài ra, dự án mở rộng đường ven biển thành cao tốc Hải Phòng – Ninh Bình, đường kết nối QL10 – QL5 được xác định là dự án trọng điểm năm 2026 nhằm tạo động lực phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam, Khu thương mại tự do, hành lang giao thông liên kết vùng.