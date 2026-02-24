Khởi công Noble West Lake Ha Noi: Lộ diện khu đất vàng cuối cùng tại Tây Hồ Tây đủ tầm cho một dự án hàng hiệu siêu sang

Noble West Lake Ha Noi được phát triển với quy mô 12 tòa tháp cao 40 tầng, cung ứng 2.060 căn hộ hàng hiệu trên quỹ đất gần 6ha, với định hướng trở thành tổ hợp hàng hiệu (Branded Residences) số 1 Việt Nam.

Được xem là tâm điểm thượng lưu và biểu tượng phồn vinh của Hà Nội, Ciputra – Tây Hồ Tây đã bước vào giai đoạn "định hình hoàn chỉnh" của một đô thị quốc tế: hạ tầng đồng bộ, tiện ích đạt chuẩn toàn cầu, cộng đồng cư dân tinh hoa quy tụ và quỹ đất sạch phát triển dự án đã chạm ngưỡng tuyệt đối khan hiếm.

Với một cấu trúc đô thị như vậy, bất cứ quỹ đất quy mô nào còn sót lại cũng đều trở thành tài sản chiến lược, mang tính quyết định đối với các nhà phát triển, đặc biệt trong phân khúc bất động sản hàng hiệu vốn yêu cầu khắt khe về những vị trí mang tính di sản giữa lõi nội đô.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của Noble West Lake Ha Noi trên ô đất CT5-6 được giới quan sát nhìn nhận như cơ hội hiếm hoi sau cùng để hình thành một tổ hợp hàng hiệu đúng chuẩn tại vùng đất được xem là đắt giá và danh giá bậc nhất Thủ đô.

Với quy mô 12 toà tháp cao 40 tầng, dự án này đang sở hữu những lợi thế mà giới đầu tư đánh giá là "không thể nhân bản": vị trí ngay sát mặt tiền khu đô thị quốc tế Ciputra, tiếp giáp Võ Chí Công và chỉ cách trung tâm thương mại biểu tượng Lotte Mall Westlake Hanoi vài bước chân. Đây là khu vực tâm điểm Tây Hồ Tây - vùng "đầu Rồng thắng địa" quy tụ những giá trị tinh hoa về phong thủy và thuộc hàng đắc địa bậc nhất Thủ đô.

Đáng chú ý, dự án tiếp giáp trực tiếp với công viên gần 70ha đang được triển khai giữa Ciputra, ôm trọn một phần hồ cảnh quan rộng lớn ngay trong lõi quy hoạch. Đồng nghĩa với việc trên diện tích gần 6ha, Noble West Lake Ha Noi sẽ thụ hưởng trọn vẹn gần 70ha mặt nước cây xanh toàn khu, xác lập tỷ lệ cây xanh thuộc nhóm cao nhất hiện nay - một đặc quyền "xa xỉ" trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng nén chặt.

Vị trí độc đáo giúp dự án vừa thụ hưởng hệ sinh thái mặt nước quý giá được nuôi dưỡng bởi quy hoạch tổng thể Ciputra, vừa có cảnh quan riêng tư mang tính độc quyền trải nghiệm cho cư dân Noble West Lake Ha Noi.

Ở góc độ rộng hơn, có thể thấy tổ hợp căn hộ hàng hiệu của Sunshine Group đang sở hữu tầm view triệu đô với ba lớp cảnh quan vĩnh cửu không bị che chắn: không gian xanh khoáng đạt của Ciputra, Hồ Tây và trục sinh thái sông Hồng.

Từ toạ độ này, toàn bộ mạng lưới dịch vụ, giáo dục, giải trí, thương mại chất lượng cao của Tây Hồ Tây đều nằm trong bán kính chỉ vài phút di chuyển: 3 phút đến sân golf Ciputra, Lotte Mall, trường UNIS Hà Nội, Đại sứ quán Hàn Quốc hay Khu đô thị Ngoại giao đoàn; 10 phút đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, Bệnh viện Phương Đông, Bệnh viện E… và chỉ 20 phút để kết nối tới sân bay Nội Bài.

Ghi nhận thực tế hiện trường, khu đất hiện đã được quây pano đồng bộ, cổng chính lắp biển LED hiển thị tên dự án. Máy móc đang được tập kết, chuẩn bị cho sự kiện khởi công vào ngày 2/3 tới đây.

Theo những thông tin bước đầu từ Sunshine Group, Noble West Lake Ha Noi được định vị là tổ hợp căn hộ hàng hiệu hội tụ các giá trị sống thượng lưu theo chuẩn mực cao nhất của phân khúc Branded Residences, với bộ sưu tập các dinh thự xa xỉ giữa tầng không cùng nội thất "may đo" hàng hiệu, hệ tiện ích 5-6 sao kết hợp đơn vị vận hành danh tiếng. Dự kiến đây sẽ là dự án được Sunshine Group đầu tư vượt trội về thiết kế và tiện ích để trở thành một biểu tượng siêu sang theo chuẩn quốc tế, dẫn đầu phân khúc BĐS hàng hiệu tại Việt Nam.

Cộng hưởng cùng sức nóng của Noble West Lake Ha Noi, Sunshine Group cũng sẽ chính thức động thổ hai dự án khác cùng ngày 2/3 là Sunshine River Park tại phường Phú Thượng và Sunshine Continental tại Trần Bình, phường Từ Liêm. Cả ba dự án đều đang toạ lạc tại những quỹ đất vàng hiếm hoi giữa tâm điểm Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, với tổng quy mô lên tới 14 toà tháp và hàng ngàn căn hộ cao cấp đang chuẩn bị cung ứng ra thị trường.