Góp 1/3 ngân sách cho tỉnh giàu nhất miền Trung, tỷ phú Trần Bá Dương vẫn muốn làm điều này

Ngày 23-2, tại xã Núi Thành (TP Đà Nẵng), THACO tổ chức lễ ra quân đầu năm Bính Ngọ 2026, đồng thời đưa vào hoạt động loạt nhà máy mới gồm thiết bị dân dụng, thiết bị chuyên dụng và nội thất ô tô, cũng như xuất khẩu những lô hàng đầu tiên của năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đánh giá cao kết quả sản xuất – kinh doanh của THACO trong năm 2025. Theo lãnh đạo thành phố, doanh nghiệp đã đóng góp gần 30% tổng thu ngân sách địa phương, tiếp tục giữ vai trò là một trong những trụ cột kinh tế quan trọng, đồng thời tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Theo ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO, năm 2025 đánh dấu bước tiến mạnh của tập đoàn trong lĩnh vực logistics khi bến cảng 50.000 tấn chính thức đi vào khai thác, luồng hàng hải Kỳ Hà được nạo vét hoàn thành và nhiều tuyến vận tải biển quốc tế được mở mới. Những hạng mục này giúp nâng cao năng lực Cảng Chu Lai và tăng cường kết nối giao thương.

Trong năm qua, THACO đã nộp hơn 21.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, trong đó riêng Đà Nẵng đạt trên 17.000 tỷ đồng, đồng thời giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động tại địa phương.

Năm 2026 được xác định là năm tăng tốc chiến lược, tập đoàn đặt mục tiêu nâng mức đóng góp ngân sách lên hơn 27.000 tỷ đồng, riêng Đà Nẵng hơn 21.000 tỷ đồng.

THACO cũng hướng đến mục tiêu đến năm 2027 trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành có vị thế trong khu vực ASEAN, tiếp tục mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong khuôn khổ lễ ra quân, THACO INDUSTRIES khánh thành ba nhà máy mới với tổng vốn đầu tư 70 triệu USD trên diện tích hơn 92.000 m².

Cụ thể, Nhà máy Thiết bị dân dụng (25.000 m², vốn 20 triệu USD) có công suất mỗi năm 150.000 thiết bị thể dục, 140.000 xe đẩy siêu thị, 100.000 sản phẩm gia dụng và 50.000 bộ nội thất cao cấp.

Nhà máy Thiết bị chuyên dụng (60.000 m², vốn 30 triệu USD) đạt công suất 75.000 thiết bị công nghiệp – nông nghiệp cùng 23.000 tấn kết cấu thép mỗi năm.

Trong khi đó, Nhà máy Nội thất ô tô (7.000 m², vốn 20 triệu USD) có khả năng sản xuất hơn 100.000 bộ sản phẩm/năm, bao gồm hệ thống điều hòa xe du lịch, tappi sàn, la phông trần… với dây chuyền tự động hóa và kiểm soát chất lượng khép kín.

Các dự án mới được kỳ vọng góp phần gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, nâng sức cạnh tranh và từng bước hình thành trung tâm cơ khí chế tạo – công nghiệp hỗ trợ mang tính chiến lược tại khu vực Chu Lai – Đà Nẵng. Doanh thu xuất khẩu của hai nhà máy thiết bị dự kiến đạt 60 triệu USD vào năm 2026 và tăng lên 100 triệu USD vào năm 2027.

Ngay trong ngày làm việc đầu năm, gần 500 container hàng hóa của các đơn vị thành viên thuộc THACO cùng doanh nghiệp khu vực miền Trung đã được xuất khẩu qua Cảng quốc tế Chu Lai đến nhiều thị trường trên thế giới.




