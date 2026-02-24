Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đúng 4 ngày nữa, Việt Nam làm điều chưa từng có với bất động sản

24-02-2026 - 13:38 PM | Bất động sản

Từ ngày 1/3/2026, các bất động sản như nhà riêng lẻ, chung cư, sản phẩm trong dự án sẽ có mã định danh điện tử.

Chỉ còn đúng 4 ngày nữa, quy định về việc cấp mã định danh điện tử cho từng sản phẩm bất động sản chính thức có hiệu lực.

Theo quy định của Nghị định số 357, mã định danh này là một chuỗi ký tự bao gồm chữ và số, có độ dài tối đa 40 ký tự, được cấp riêng cho từng căn nhà hoặc từng phần diện tích sàn xây dựng trong công trình.

Đối với nhà ở, mã định danh điện tử được cấu thành từ các thông tin cơ bản như: mã thửa đất, mã dự án hoặc công trình xây dựng, mã địa điểm (nếu có) và một dãy ký tự tự nhiên. Toàn bộ quá trình tạo lập mã được thực hiện tự động trên hệ thống dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản.

Đúng 4 ngày nữa, Việt Nam làm điều chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.

Nghị định giao Sở Xây dựng các địa phương thực hiện việc gắn mã định danh điện tử cho nhà ở thuộc các dự án phát triển trên địa bàn. Việc này được thực hiện đồng thời với thời điểm ban hành văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, đối với các dự án nhà ở hình thành trong tương lai.

Đối với phần diện tích sàn xây dựng trong công trình, mã định danh điện tử cũng được hình thành theo cấu trúc tương tự và được Sở Xây dựng gắn vào thời điểm ban hành kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Không dừng lại ở sản phẩm bất động sản, Nghị định 357 còn mở rộng việc cấp mã định danh điện tử cho các chủ thể tham gia thị trường, bao gồm: đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và các cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm tạo sự liên thông dữ liệu, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của thị trường và nâng cao tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi giá trị bất động sản.

Theo phân công, Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống dữ liệu bất động sản trên cả nước. Trong khi đó, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thu thập, cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu tại địa phương mình.

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan được phân quyền truy cập phù hợp để khởi tạo, cập nhật, chia sẻ và tra cứu thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Dương Dương

